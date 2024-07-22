Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Son dönemde altın piyasalarında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların yüzünü güldürdü. Düğün sezonunun ortasında gelen bu olumlu haberler, altın almayı planlayanları sevindirdi. Özellikle ABD eski başkanı Donald Trump’a suikast girişimi ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, altın fiyatlarında önemli değişimlere neden oldu. Altın uzmanı Şirin Sarı'nın öngörüleri, yatırımcılar için oldukça dikkat çekici.





UZMAN TAHMİNLERİ

Altın fiyatlarındaki artışlar, yatırımcıları memnun etmeye devam ediyor. Yatırımcılar, altının rekor kırmasının ardından gelecek dönem eğilimlerini merak ediyor. Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığının artmasıyla altın fiyatları yükseliş trendine girdi. Piyasalar Uzmanı Şirin Sarı, çeyrek ve gram altın için dikkat çekici rakamlar paylaştı.

TGRT Haber'e konuşan Sarı, altının geleceği hakkında şu açıklamaları yaptı: "Altın fiyatlarındaki yükselişler sürüyor. Yılbaşından bu yana ons altında yüzde 20, gram altında ise yüzde 35 değer kazanımı gözlemledik. Son haftalarda yeni zirvelere şahit olduk. Ons altında 2.483 dolar seviyesine kadar yükselişler yaşandı. FED'in Eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 94’e ulaştı, bu da altın fiyatlarını destekleyen bir faktör oldu. Avrupa'da ise İsviçre Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen faiz indirimleri, altının değerini artırdı. Ağustos ayı itibariyle İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz indirimi beklentisi yükseldi ve bu durum altın piyasasının güçlenmesine katkı sağladı."





ALTINDA REKOR BEKLENTİSİ

Piyasadaki tahminlere ve Sarı'nın açıklamalarına göre, 2025 yılı başlamadan gram altının 3.500 TL bandını aşma ihtimali bulunuyor. Çeyrek altının ise 6.000 TL seviyelerine yaklaşması bekleniyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

• Gram altının güncel satış fiyatı: 2.585,05 TL

• Çeyrek altının güncel satış fiyatı: 4.286,00 TL

• Yarım altının güncel satış fiyatı: 8.565,00 TL

• Tam altının güncel satış fiyatı: 17.260,15 TL

• Ons altının güncel satış fiyatı: 2.428,89 dolarAltın piyasasında yaşanan bu gelişmeler, yatırımcılar ve altın almayı planlayanlar için heyecan verici bir döneme işaret ediyor.