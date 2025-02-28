Dünya Bankası: Hindistan'ın 2047 Hedefi İçin Yıllık Yüzde 7,8 Büyüme Gerekiyor

Dünya Bankası, Hindistan'ın 2047 yılına kadar yüksek gelirli ülke olabilmesi için yıllık yüzde 7,8 büyümesi gerektiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:48
Dünya Bankası: Hindistan'ın 2047 Hedefi İçin Yıllık Yüzde 7,8 Büyüme Gerekiyor

Dünya Bankası, Hindistan'ın 2047 yılına kadar yüksek gelirli ülke olma hedefine ulaşabilmesi için gerekli büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 7,8 olduğunu bildirdi. Kuruluşun yayımladığı "Bir Nesil İçinde Yüksek Gelirli Bir Ekonomi Olmak" başlıklı rapor, bu hedefe ulaşmanın zorluklarını ve gerekliliklerini detaylandırıyor.

Raporda, Hindistan'ın 2000-2024 yıllarında ortalama yüzde 6,3 büyüme temposu gösterdiği belirtilerek, geçmişteki bu başarıların gelecekteki hedefler için bir temel oluşturduğu ifade edildi. Ancak, bu hedefe ulaşmak için gerekli olan reformların ve uygulamalarının da en az hedefin kendisi kadar iddialı olması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, Hindistan'ın büyüme yörüngesine dair senaryolar değerlendirilirken, yüksek gelir statüsüne ulaşmanın gerektirdiği bazı kriterler belirlendi. Bu kriterler arasında eyaletler arasında daha hızlı ve kapsayıcı bir büyüme sağlamanın yanı sıra, toplam yatırım oranının 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılanın %33,5'inden %40'ına çıkartılması, iş gücüne katılım oranının %56,4'ten %65'in üzerine çıkarılması ve verimlilik artışının hızlandırılması yer aldı.

Son olarak, Hindistan'ın 2047 hedefine ulaşabilmesi için yıllık ortalama büyüme oranın %7,8 olması gerektiğine dikkat çekildi. Rapor, geçtiğimiz 3 mali yılda ortalama büyüme hızının %7,2 seviyesine yükseldiğine de vurgu yaptı. Bu ivmeyi sürdürmek ve hedeflenen büyüme oranına ulaşmak için önerilen politika eylemleri de raporda yer aldı.

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