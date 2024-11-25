Dünya Bankası Türkiye'nin Elektrik Altyapısına 1,5 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Dünya Bankası'nın Yatırımlarıyla Türkiye'nin Elektrik Altyapısı Güçlenecek

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, gelecek altı ay içerisinde Türkiye'nin elektrik iletim hatlarını iyileştirmek amacıyla hazırlıklara başladıklarını duyurdu. Lopez, "Bu, iletim hatlarını iyileştirmek için yapılacak 750 milyon dolarlık bir operasyon ve birkaç yıl içinde 750 milyon dolarlık bir yatırımı daha taahhüt ettik. Toplamda 2-3 yıl içinde 1,5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz," dedi.

Elektrik Üretiminde Karbon Salımını Azaltma Vurgusu

Lopez, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) tarafından düzenlenen "Climate Talks" etkinliğinde konuşarak elektrik üretimindeki karbon salımının azaltılması gerektiğine dikkati çekti. Türkiye'nin elektrik iletim altyapısını güçlendirmek adına Dünya Bankası'nın önemli bir yatırım gerçekleştireceğini belirtti.

Finansman Destekleriyle Sanayi Sektörüne Katkı

Lopez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile birlikte Türkiye'nin sanayi sektörünü destekleyecek 5 milyar dolarlık finansman imzaladıklarını hatırlatarak, "Geçen yıl sadece Dünya Bankası, sanayiye yönelik 2 milyar dolarlık onay verdi ve Türk Eximbank ile 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Türk Eximbank, karbon salınımını azaltmak isteyen şirketlere kredi verecek," şeklinde konuştu.

Kalkınma Bankaları ile Enerji Verimliliği

Alman Kalkınma Bankası (KfW) Ankara Direktörü Kirk Mildner, Türkiye'deki yeşil finansman çalışmalarının öncelikli olarak siyasi ve ikili işbirliği çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti. Mildner, "Bu yıl Türkiye’de 12 milyar avrodan fazla yeşil tahvil ihraç ettik. Türkiye'deki yeşil finansman portföyümüz 1,4 milyar avro düzeyinde," dedi.

Enerji Verimliliği için Kamu Binalarına Yatırım Yapılacak

Mildner, sanayi üretimindeki enerji verimliliğinin geliştirilmesi için de önemli adımlar atıldığını belirtti. Kamu binalarında, özellikle de okullarda güneş enerjili çatı sistemleri ve enerji tasarruflu yenileme çalışmaları yapacaklarını belirtti. 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra KfW'nin, kamu binalarını daha güvenli ve enerji verimli hale getirmek için "daha iyi yeniden inşa" prensibi doğrultusunda projeler hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.