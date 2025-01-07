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Dünya Ekonomik Forumu: Küresel İşbirliği Kritik Dönemeci Aşıyor

Dünya Ekonomik Forumu, küresel işbirliğinin jeopolitik gerilimlerle durma noktasına geldiğini açıkladı. Liderlere dinamik karar alma çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:33
Dünya Ekonomik Forumu: Küresel İşbirliği Kritik Dönemeci Aşıyor

Küresel İşbirliği Dönüm Noktasında

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), uluslararası işbirliğinin artan jeopolitik gerilimlerden ötürü kritik bir dönüm noktasında bulunduğunu ve liderlerin güven oluşturmak adına dinamik ve çözüm odaklı karar alma süreçlerini benimsemeleri gerektiğini belirtti. WEF, McKinsey & Company ile birlikte geliştirilen ve uluslararası işbirliğini ölçen 41 göstergeyi içeren Küresel İşbirliği Barometresi 2025'i yayımladı.

Barometrede Dikkat Çeken Başlıklar

Küresel işbirliği, ticaret ve sermaye akışları, inovasyon ve teknoloji, iklim ve doğal sermaye, sağlık ve iyilik, barış ve güvenlik gibi beş temel başlık altında değerlendirildi. Barometre, uluslararası işbirliğinin artan jeopolitik tansiyon ve istikrarsızlıklar nedeniyle “yatay bir seyir” izlediğini gösterirken, iklim finansmanı, ticaret ve inovasyondaki olumlu ivmenin umut verici olduğu vurgulandı.

Barometreye göre, uluslararası işbirliğinde yaklaşık 10 yıl süren olumlu bir eğilim, şu anda durma noktasına geldi. Barometredeki barış ve güvenlik verilerindeki keskin düşüş, bu durumu doğrudan etkileyen unsurlar arasında. Geçtiğimiz yıl Orta Doğu, Ukrayna ve Sudan gibi bölgelerdeki artan çatışmalar ve insani krizler, mevcut durumu daha da belirgin hale getirdi.

İklim ve Teknoloji Üzerine İşbirliği Devam Ediyor

Artan küresel güvenlik krizlerine rağmen, aşı dağıtımından bilimsel araştırmaya, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesine kadar çeşitli alanlarda işbirliğinin sürdüğü gözlemleniyor. Barometrede barış ve güvenlik alanında bir düşüş yaşanırken, diğer dört alanda uluslararası işbirliği için gelişen fırsatlar dikkat çekiyor.

Liderlerden İşbirliği İhtiyacı

WEF Başkanı ve CEO'su Borge Brende, barometre sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Barometre, işbirliğinin önemli ekonomik, çevresel ve teknolojik zorlukları ele almak için gerekli olduğunu ortaya koyuyor” dedi. McKinsey & Company Küresel Yönetici Ortağı Bob Sternfels ise liderlerin, temel öncelikler üzerinde birlikte çalışabilmek için yeni mekanizmalara ihtiyaç duyacaklarını vurguladı. Geçtiğimiz yıllar, bu dengenin mümkün olduğunu göstermiştir.

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