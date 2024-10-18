Dünya Helal Zirvesi 2024: İstanbul'da Küresel Buluşma

Dünya Helal Zirvesi 2024'te Kapılarını Açıyor

27-30 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Dünya Helal Zirvesi, bu yıl "Helalde Başarılı 10. Yıl" temasıyla düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde organize edilen bu önemli zirve, 10. kez ziyaretçilerini ağırlayacak.

İşbirlikleri ve Katılımcılar

Dünya Helal Zirvesi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kurumu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ile Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu'nun desteğiyle hazırlanıyor. Yerli ve yabancı bakanlıkların ve çeşitli kurumların katkılarıyla oluşturulan etkinlik, farklı sektörlerden katılımcıları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Farklı Etkinlikler ve Alanlar

Bu geniş kapsamlı etkinlik, Helal Expo, Private Label, Doğal Organik Vegan Alanı, ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, Afrika ve Modest Fashion Özel Alanları gibi pek çok bileşeni içermekte. Zirve, global ticaretin canlanmasına yönelik İstanbul'da bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Helal Ekonomisinde Yeni Fırsatlar

ZFİ'nin amacı, helal gıda, kozmetik, turizm, sağlık ve finans gibi alanlarda farkındalığı artırmak. Dünya çapında uzmanlar ve sektör temsilcileri, helal standartlarının geliştirilmesi konusunda önemli tartışmalara katılacak. Zirvede, 110'dan fazla ülkeden ziyaretçi ve katılımcı bekleniyor, ayrıca 20 ülkeden 55’in üzerinde konuşmacı yer alacak.

ETHEXPO 2024 Fırsatları

ETHEXPO 2024 Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, uluslararası hastaneler, tur operatörleri ve sigorta kuruluşlarından pek çok profesyonelin katılımı ile gerçekleştirilecek. Bunu da kapsayan zirvede, yeni iş fırsatları yaratılması ve uluslararası iş ağlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Katılımcı Sayısı ve Beklentiler

2024'te, 40 bine yakın katılımcı ve ziyaretçi beklentisi var. İstanbul'da buluşacak olan profesyoneller, helal pazarındaki büyüme fırsatlarını değerlendirecek ve uluslararası bağlantılar kurma imkanı bulacaklar.