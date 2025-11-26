Dünya Zeytin Ağacı Günü Manisa’da Buruk Geçti

UNESCO tarafından 26 Kasım'da kutlanan Dünya Zeytin Ağacı Günü, Kırkağaç’ta 2025 rekolte kayıpları ve düşük alım fiyatları nedeniyle buruk geçti.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:09
Dünya Zeytin Ağacı Günü Manisa’da Buruk Geçti

Dünya Zeytin Ağacı Günü Manisa’da Buruk Geçti

Kırkağaç’ta üreticiler 2025 sezonunun ağır faturasını tartışıyor

UNESCO tarafından 2019 yılında ilan edilen ve her yıl 26 Kasım’da kutlanan Dünya Zeytin Ağacı Günü, Türkiye’de en fazla zeytin ağacına sahip Manisa’da buruk geçti.

Günün anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla Kırkağaç’ın Bakır Mahallesi’ndeki anıt zeytin ağacı önünde konuşan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, üreticilerin 2025 sezonunu büyük kayıplarla geçirdiğini bildirdi.

Özarı, Nisan ayında yaşanan zirai don felaketinin üzüm bağlarıyla birlikte yüzlerce dekar zeytinlikte ciddi hasara yol açtığını belirterek, "Yeni açan tomurcuklar ve çiçekler don vurmasıyla zarar gördü. Ardından gelen aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle zaten az tutan zeytinler döküldü. 2025 yılı rekoltesi son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi" dedi.

Hasarın ardından üreticilerin en azından artan maliyetleri karşılayabilmek için yüksek fiyat beklentisine yöneldiğini söyleyen Özarı, tekelci sermayenin düşük fiyat dayatmasıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. "Sezon başında 150 TL’den başlayan alım fiyatları, kapalı kapılar ardında yapılan ayarlamalarla 95 TL’ye kadar düşürüldü. Çiftçimiz bir kez daha ezildi" diye konuştu.

Çiftçinin hak ettiği değeri ancak örgütlenerek alabileceğini vurgulayan Özarı, üreticilere çağrıda bulundu: "Bir gün gelecek, bir araya gelemeyen çiftçimiz zincirlerini kıracak, sermayenin yükünü üzerinden atacak, birlik olup kooperatifleşecek ve kendi hakkına sahip çıkacaktır. Ziraat Odası olarak ilaç tedarikinden alet ekipman desteğine, mısır ve buğday pazarlamasına kadar üreticimizin yanındayız ama esas kurtuluş kooperatifleşmededir. Tüm zeytincilerimizi odamıza davet ediyor, gelin birlik olalım, kooperatifimizi kuralım diyorum."

Dünya Zeytin Ağacı Günü’nü buruk bir şekilde kutladıklarını ifade eden Özarı, tüm zeytin üreticilerinin gününü tebrik etti.

ZEYTİN AĞACININ KÜLTÜREL, EKONOMİK VE ÇEVRESEL ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA KUTLANAN GÜNDE...

ZEYTİN AĞACININ KÜLTÜREL, EKONOMİK VE ÇEVRESEL ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA KUTLANAN GÜNDE KONUŞAN KIRKAĞAÇ ZİRAAT ODASI BAŞKANI EMİN ÖZARI, ÜRETİCİLERİN 2025 SEZONUNU BÜYÜK KAYIPLARLA GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEDİ.

ZEYTİN AĞACININ KÜLTÜREL, EKONOMİK VE ÇEVRESEL ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA KUTLANAN GÜNDE...

İLGİLİ HABERLER

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Zeytin Ağacı Günü Manisa’da Buruk Geçti
2
Halit Doğan: Samsun'da Tarımsal Üretimde Sürdürülebilirlik
3
Milyarderlerin Sayısı 3000'i Aştı: Forbes 2023 Raporu
4
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Listesi
5
Bakan Bolat: İslam Ülkeleri Dayanışması Ticaretin Anahtarı
6
Dünya Zeytin Ağacı Günü: Ahmet Çetin'den Edremit'te Zeytin Mirası Vurgusu
7
Muğla Büyükşehir, Şirinköy-Akçapınar Yolunu 11 Milyon TL ile Yeniledi

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama