Dünya Zeytin Ağacı Günü Manisa’da Buruk Geçti

Kırkağaç’ta üreticiler 2025 sezonunun ağır faturasını tartışıyor

UNESCO tarafından 2019 yılında ilan edilen ve her yıl 26 Kasım’da kutlanan Dünya Zeytin Ağacı Günü, Türkiye’de en fazla zeytin ağacına sahip Manisa’da buruk geçti.

Günün anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla Kırkağaç’ın Bakır Mahallesi’ndeki anıt zeytin ağacı önünde konuşan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, üreticilerin 2025 sezonunu büyük kayıplarla geçirdiğini bildirdi.

Özarı, Nisan ayında yaşanan zirai don felaketinin üzüm bağlarıyla birlikte yüzlerce dekar zeytinlikte ciddi hasara yol açtığını belirterek, "Yeni açan tomurcuklar ve çiçekler don vurmasıyla zarar gördü. Ardından gelen aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle zaten az tutan zeytinler döküldü. 2025 yılı rekoltesi son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi" dedi.

Hasarın ardından üreticilerin en azından artan maliyetleri karşılayabilmek için yüksek fiyat beklentisine yöneldiğini söyleyen Özarı, tekelci sermayenin düşük fiyat dayatmasıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. "Sezon başında 150 TL’den başlayan alım fiyatları, kapalı kapılar ardında yapılan ayarlamalarla 95 TL’ye kadar düşürüldü. Çiftçimiz bir kez daha ezildi" diye konuştu.

Çiftçinin hak ettiği değeri ancak örgütlenerek alabileceğini vurgulayan Özarı, üreticilere çağrıda bulundu: "Bir gün gelecek, bir araya gelemeyen çiftçimiz zincirlerini kıracak, sermayenin yükünü üzerinden atacak, birlik olup kooperatifleşecek ve kendi hakkına sahip çıkacaktır. Ziraat Odası olarak ilaç tedarikinden alet ekipman desteğine, mısır ve buğday pazarlamasına kadar üreticimizin yanındayız ama esas kurtuluş kooperatifleşmededir. Tüm zeytincilerimizi odamıza davet ediyor, gelin birlik olalım, kooperatifimizi kuralım diyorum."

Dünya Zeytin Ağacı Günü’nü buruk bir şekilde kutladıklarını ifade eden Özarı, tüm zeytin üreticilerinin gününü tebrik etti.

