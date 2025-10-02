Dünyada En Yüksek Kiraların Ödendiği 20 Şehir: New York Zirvede

Dünyada En Yüksek Kiraların Ödendiği 20 Şehir

Deutsche Bank'ın araştırmasına göre, AA muhabirinin derlediği veriler dünya genelinde büyük şehirlerde kira bedellerinin son yıllarda hızla yükseldiğini gösteriyor. Ortalama aylık kira 4 bin 143 dolar ile New York listede ilk sırada yer alıyor. Rekor konut fiyatları, uzaktan çalışma trendi ve sınırlı arz kira dinamiklerini değiştirdi.

Araştırmanın öne çıkan verileri

New York: Aylık ortalama 4 bin 143 dolar; son 5 yılda kira artışı %22.

Boston: Aylık ortalama 3 bin 394 dolar; son 5 yılda kira artışı %25. Yüksek arsa ve malzeme maliyetleri inşaatı kısıtlıyor.

San Francisco: Aylık ortalama 3 bin 332 dolar; son 5 yılda kira artışı yalnızca %1.

Singapur: Aylık ortalama 3 bin 167 dolar; son 5 yılda kira artışı %55 ile listede lider.

Londra: Aylık ortalama 2 bin 985 dolar; son 5 yılda kira artışı %39.

Zürih: Aylık ortalama 2 bin 720 dolar; son 5 yılda kira artışı %35.

Los Angeles: Aylık ortalama 2 bin 613 dolar; son 5 yılda kira artışı %17.

Dubai: Aylık ortalama 2 bin 401 dolar; son 5 yılda kira artışı %54.

Dublin: Aylık ortalama 2 bin 378 dolar; son 5 yılda kira artışı %26.

Amsterdam: Aylık ortalama 2 bin 358 dolar; son 5 yılda kira artışı %32.

Orta sıralar ve dikkat çekenler

Chicago: Aylık ortalama 2 bin 344 dolar; son 5 yılda kira artışı %25.

Cenevre: Aylık ortalama 2 bin 330 dolar; son 5 yılda kira artışı %20.

Hong Kong: Aylık ortalama 2 bin 202 dolar; son 5 yılda kira yüzde 3 düşerek listede kira düşüşü yaşayan tek kent oldu.

Sydney: Aylık ortalama 2 bin 164 dolar; son 5 yılda kira artışı %23.

Lüksemburg: Aylık ortalama 2 bin 86 dolar; son 5 yılda kira artışı %23.

Kopenhag: Aylık ortalama 2 bin 21 dolar; son 5 yılda kira artışı %32.

Vancouver Adası: Aylık ortalama 1,994 dolar; son 5 yılda kira artışı %34.

Toronto: Aylık ortalama 1,807 dolar; son 5 yılda kira artışı %14.

Münih: Aylık ortalama 1,759 dolar; son 5 yılda kira artışı %23.

Oslo: Aylık ortalama 1,689 dolar; son 5 yılda kira artışı %28.

Neden kiralar yüksek? Uzman değerlendirmeleri

Bayram Tekçe, Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, kiraların genellikle satış fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklandığını belirtiyor. Tekçe'ye göre talep arttığında yatırımcılar satış fiyatlarını yükseltebiliyor ve kira gelirinin cazibesi bu şehirleri yatırım için çekici kılıyor.

Tekçe, kiralardaki yükselişte etkili başlıca faktörleri şöyle özetliyor: küreselleşme, şehir merkezine göç, beyaz yakalıların şehir merkezini tercih etmesi, artan turizm ve kısa dönem kiralama platformlarının yaygınlaşması. Ayrıca imar ve arazi sınırlılığı arzı daraltarak fiyatları yukarı çekiyor.

Ahmet Büyükduman, gayrimenkul iktisatçısı, ilk 20'de yer alan kentlerin yüksek kira düzeyinin şaşırtıcı olmadığını vurguluyor ve kira düzeylerinin gelir düzeyi ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. Türkiye içinde de gelir düzeyi yüksek illerde kira bedellerinin arttığını ekliyor.

Deutsche Bank verileri, global şehirlerdeki kira baskısının nedenlerini ve şehirler arasındaki farklılıkları net biçimde ortaya koyuyor.