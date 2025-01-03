Düzce'de Fındık İhracatı 2024'te Rekor Kırdı

Düzce'de Fındık İhracatında Tarihi Rekor

Düzce, 2024 yılında fındık ihracatında önemli bir başarıya imza attı. 20 bin 142 ton fındık dış satımı ile en yüksek ihracat seviyesine ulaşıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Düzce'nin ülkenin fındık üretim ve ihracatındaki kilit rolü vurgulandı. 2024 yılının ocak-aralık döneminde gerçekleştirilen ihracatın büyük kısmını işlenmiş iç fındık oluşturdu.

2023 yılında Düzce'den sadece 9 bin 728 ton fındık ihraç edildiği belirtildi. Ancak 2024'teki fındık ihracatı, 2 katından fazla artış göstererek 20 bin 142 ton ulaştı. Bu sayı, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan gönderimlerle elde edildi.

Yıl içerisinde gerçekleştirilen yüksek dış satım rakamı ile rekor ihracat gerçekleştirildi. Açıklamada, bir önceki yılın mahsulünün halen pazarda büyük talep gördüğü de kaydedildi.

Aylık İhracat Rakamları

İşlenmiş iç fındık ihracatında aylık rakamlar ise şöyle gerçekleşti:

Ocak: 2 bin 294 ton

Şubat: 541 ton

Mart: 1151 ton

Nisan: 884 ton

Mayıs: 741 ton

Haziran: 429 ton

Temmuz: 1007 ton

Ağustos: 534 ton

Eylül: 1948 ton

Ekim: 4 bin 552 ton

Kasım: 3 bin 644 ton

Aralık: 2 bin 417 ton

Düzce'deki fındık ihracatındaki bu tarihi başarı, bölgenin tarım sektöründe gelişiminin ve fındığın önemi vurgulayan önemli bir adım oldu.