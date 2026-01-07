Düzce'de Orman Ürünü İhracatı 2025'te 23 bin 391,39 Ton

Düzce'den 2025 yılında toplam 23 bin 391,39 ton orman ürünü ihraç edildi; aylık dağılım ve geçen yılın 13 bin 578 tonluk verisi haberin detaylarında.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:00
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:00
DÜZCE(İHA) – Düzce'de orman ürünü ihracatı geçen yılın üstüne çıktı. Düzce'nin orman ürünleri üretiminin artırılması için yürütülen çalışmalar sürerken 2025 yılında 23 bin 391,39 ton orman ürünü ihracatı gerçekleştirildi.

Aylık İhracat Dağılımı

Ocak ayında bin 133 ton, Şubat ayında 4 bin 68 ton, Mart ayında 980 ton, Nisan ayında 991 ton, Mayıs ayında 927,5 ton, Haziran ayında 750 ton, Temmuz ayında 113 ton, Ağustos ayında bin 5 ton, Eylül ayında bin 629 ton, Ekim ayında 2 bin 43,45 ton, Kasım ayında 8 bin 671 ton, Aralık ayında ise 1080,44 ton olmak üzere yılın 12 ayında toplam 23 bin 391,39 ton orman ürünü ihracatı yapıldı.

Yüzde 55'i orman alanı olan Düzce'de planlanan Mobilya Kent ile birlikte orman ürünleri alanında daha fazla ihracat yapılması ve bölgenin gücünün artması hedefleniyor.

Düzce'de geçen yıl 13 bin 578 ton orman ürünü ihraç edilmişti.

