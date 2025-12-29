DOLAR
E-Devlet Doğrulamasıyla Kapora Dolandırıcılığına ve Sahte İlanlara Son — 1 Şubat 2026

Satılık konut ilanlarında 1 Şubat 2026'den itibaren e-Devlet yetki doğrulaması zorunlu; EİDS ile sahte ilanlar ve kapora dolandırıcılığı hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:48
E-Devlet Yetki Doğrulaması 1 Şubat 2026'da Zorunlu Hale Geliyor

Ticaret Bakanlığı, satılık konut ilanlarında sahte ve izinsiz ilanlarla mücadele amacıyla yeni bir düzenleme getiriyor. Buna göre 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren hem mal sahipleri hem de yetki belgeli emlak işletmeleri, ilan yayımlamadan önce e-Devlet üzerinden yetki doğrulaması yapmak zorunda olacak.

Düzenlemenin kapsamı ve hedefleri

Daha önce kiralık gayrimenkuller ve satılık işyerleri için uygulanan doğrulama zorunluluğuna ek olarak, satılık konut ilanları da sistem kapsamına alındı. Düzenlemenin amaçları arasında sahte ilanların engellenmesi, izinsiz ilan girişlerinin önlenmesi, mükerrer ilanların azaltılması, fiyat manipülasyonunun sınırlandırılması ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi yer alıyor.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ve beklentiler

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, uygulamanın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı, sistemin sahte ilanların ve kapora dolandırıcılığının önlenmesinde belirleyici olacağını vurguladı. Açıklamaları şöyle:

"Elektronik İlan Doğrulama Sistemi sahte ilanların önüne geçilmesi için devreye alınmış önemli bir uygulamaydı. İki faz olarak planlandı. İlk fazda ilan veren kişilerin kimliklerinin doğrulanması ile ilgili süreç tamamlandı. Sonrasında da verilen ilanların doğrulanmasına yönelik entegrasyonlar tamamlandı. İlk olarak kiralık taşınmazlarda bu uygulama başladı. 1 Şubat’ta uygulamaya geçirilecek Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile sahte ilanların önüne geçileceğini belirtti. Özelmacıklı, yeni sistemin kapora dolandırıcılığının önlenmesine de katkı sağlayacağını belirtti."

Özelmacıklı, sistemin işleyişine dair ek açıklamasında şunları kaydetti:

"EİDS, ilanı verilen gayrimenkulün doğru olup olmadığını, verilen ilanda mal sahibinin izninin olup olmadığını gösteren bir uygulama. Vatandaşlar sahte ilanlar nedeniyle kaparo dolandırıcılığı ile karşılaşabiliyorlardı. Gerçek olmayan ilanlar nedeniyle mağduriyet yaşayabiliyorlardı. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile kaparo dolandırıcılığının önüne geçilecek aynı zamanda sahte ilanlar da engellenecek. 1 Şubat 2026 itibariyle vatandaşlar ilanlara güvenebilecek"

İlan verme süreçleri nasıl işleyecek?

Uygulama, ilan verme süreçlerini de netleştiriyor. Özelmacıklı'nın açıklamasına göre:

"İlan verme süreçlerinde bir ilanı kişinin kendisi veya birinci derece akrabalarına aitse akrabaları adına kendisi üzerinden girebiliyor. Kişi; annesi, babası ya da çocukları adına bir gayrimenkulün ilanını verebilir. Mal sahibi yetki belgesi var olan bir emlak işletmesi aracılığıyla da ilan verebilir. Mal sahibi, yetkilendirme sözleşmesi sonrasında taşınmazın satılık veya kiralık olarak ilana girilmesinin onayını verebilir"

Sonuç olarak, 1 Şubat 2026 itibarıyla hayata geçirilecek EİDS ve e-Devlet yetki doğrulaması uygulaması, emlak piyasasında şeffaflığı artırmayı, sahte ilan ve kapora dolandırıcılığı vakalarını azaltmayı hedefliyor. Vatandaşlar ve emlak sektörü, ilan güvenilirliğinin güçlendirilmesiyle daha güvenli işlem ortamı bekliyor.

