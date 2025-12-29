MTONET: Marmaris Ticaret Odası hizmetleri artık 7/24 mobilde

MTONET mobil uygulaması, Marmaris Ticaret Odası (MTO) üyelerinin oda hizmetlerine daha hızlı ve kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla hizmete alındı. Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirilen uygulama ile oda hizmetleri cep telefonları üzerinden 7/24 erişilebilir hale geldi.

MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, uygulamanın üyelerin günlük iş süreçlerini kolaylaştıracağını belirterek, üyelerin zaman ve maliyetten tasarruf etmesini hedeflediklerini söyledi. Ayhan, 'Üyelerimizin işlemlerini Odamıza gelmeden hızlıca tamamlayabilmeleri adına hazırladığımız mobil uygulama ile oda hizmetlerini üyelerimizin ceplerine taşıdık' dedi.

Uygulama özellikleri

Uygulama tüm platformlardan ücretsiz indirilebiliyor ve e-Devlet doğrulaması ile güvenli giriş sağlanıyor. Üyeler uygulama üzerinden belge talepleri oluşturabiliyor, elektronik imzalı belgelere anında erişebiliyor ve firma adına işlem yapacak kişiler için işlem yetkisi devri, NACE kodu değişikliği talebi ile firma bilgi güncelleme işlemlerini birkaç adımda gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca uygulamada firma kapasite raporları ve iş makineleri görüntülenebiliyor, MTONET üzerinden online vezne ile aidat ödemeleri yapılabiliyor, Ticaret Sicil Gazetesi ve Resmi Gazete'ye mobil erişim sağlanıyor. Oda duyuru ve haberleri bildirimlerle üyelere anlık olarak iletilecek.

Dijital hizmetleri güçlendirme hedefi

Başkan Ayhan, üyelerin faaliyet belgesi, oda kayıt belgesi, ihale durum belgesi, ortaklık teyit belgesi ve Medos belgeleri gibi evraklara hızlıca ulaşabileceğini, borç sorgulama ve ödeme işlemlerinin uygulama üzerinden kolaylıkla yapılabileceğini belirtti. Sektörel harita ve NACE kodlarına dayalı sanal işletme rehberi sayesinde bölgedeki firmalara ilişkin bilgilere erişim sağlanacağını ifade eden Ayhan, mobil uygulamanın ayrıca üyeler arasındaki iletişimi ve ticari iş birliklerini güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı ve tüm MTO üyelerini MTONET mobil uygulamasını indirmeye davet etti.

