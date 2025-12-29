DOLAR
Hepsiburada 1 Temmuz 2026'da Liderlik Geçişine Hazırlanıyor

Hepsiburada, CEO Nilhan Onal Gökçetekin ile planlı liderlik geçişi kararı aldı; devir 1 Temmuz 2026'da tamamlanacak ve yeni dönem şirket içinden liderlerle sürdürülecek.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:48
Hepsiburada, şirket ve CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin arasında planlı bir liderlik geçişi başlatma kararı alındığını duyurdu. Geçişin 1 Temmuz 2026 itibarıyla tamamlanması bekleniyor.

Son birkaç yıl boyunca Hepsiburada, finansal disiplini güçlendirmeye ve şirket temellerini sağlamlaştırmaya odaklandı. Şirket ve CEO, bu aşamanın başarıyla tamamlanmasının ardından liderlik geçişini başlatma konusunda görüş birliğine vardı. Geçiş, sürekliliğin ve icra momentumunun korunacağı şekilde, sorumlulukların düzenli ve dikkatli biçimde devredilmesiyle gerçekleştirilecek.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Açıklaması

Mikheil Lomtadze konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Nilhan ile yakın bir şekilde çalıştım ve Hepsiburada’ya katkıları için kendisine teşekkür etmek isterim. Görev süresi boyunca şirket finansal disiplinini güçlendirdi ve uzun vadeli stratejisini hayata geçirme kabiliyetini pekiştirdi. Bu geçişi, süreklilik ve operasyonların kesintisiz devamına odaklanarak birlikte planladık. Ayrıca şunu da önemle belirtmek isterim; Hepsiburada’nın bir sonraki liderlik döneminin şirket içinden yetişen liderlerle inşa edilmesine karar verdik."

CEO'nun Açıklaması

Nilhan Onal Gökçetekin ise şu ifadeleri kullandı: "Hepsiburada’da ekip olarak inşa ettiklerimizden ve oluşturduğumuz değerle büyük gurur duyuyorum. Şirketimiz bugün güçlü bir iş modeliyle desteklenen sağlam bir finansal yapıya sahip. Devir teslimin sorunsuz ve sorumlu bir şekilde tamamlanması ve Hepsiburada’nın uzun vadeli başarısını desteklemek için şirket ve liderlik ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğim. Geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından yeni bir profesyonel yolculuğa adım atacağım."

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ve paydaşlarla paylaşılacak.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

