DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,52 0,18%
ALTIN
6.146,83 1,68%
BITCOIN
3.750.299,44 0,3%

DAİMFED'ten Balcalı Hastanesi'ne 15 Konteynerlik Medikal Destek

DAİMFED, Adana Balcalı Hastanesi Tıp Fakültesi'ne 2026'da 15 konteyner medikal ve sarf malzemesi desteği vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:03
DAİMFED'ten Balcalı Hastanesi'ne 15 Konteynerlik Medikal Destek

DAİMFED'ten Balcalı Hastanesi'ne 15 konteynerlik medikal destek

Üniversitede düzenlenen basın toplantısında 2026 sözü verildi

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) heyeti, Adana'daki Balcalı Hastanesi Tıp Fakültesi için 15 konteyner medikal ve sarf malzemesi desteği sağlayacağını açıkladı.

Basın toplantısına DAİMFED'den Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu, Teşkilat Başkanı Sayım Azmaz ve Ankara Şube Başkanı Dalkın Öztorun ile hayırsever iş insanı Kemal Yurtoğlu katıldı. Heyet, üniversite kampüsünde düzenlenen etkinlikte destek taahhüdünü kamuoyuna duyurdu.

Toplantıda, söz konusu desteğin 2026 yılı içinde Balcalı Hastanesi Tıp Fakültesi'ne ulaştırılacağı belirtildi.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ise toplantı sırasında hayırsever Kemal Yurtoğlu ile DAİMFED adına Mustafa Karslıoğlu ve Dalkın Öztorun'a plaket takdim etti.

Federasyonun duyurduğu bu destek, hastanenin medikal malzeme ihtiyacına katkı sağlamayı hedefliyor.

DOĞU AKDENİZ İNŞAAT MÜTEAHHİT BİRLİKLERİ FEDERASYONU (DAİMFED) HEYETİ ADANA’DAKİ BALCALI HASTANESİ...

DOĞU AKDENİZ İNŞAAT MÜTEAHHİT BİRLİKLERİ FEDERASYONU (DAİMFED) HEYETİ ADANA’DAKİ BALCALI HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ’NE 15 KONTEYNER MEDİKAL VE SARF MALZEMESİ DESTEĞİ VERECEĞİNİ AÇIKLADI.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DAİMFED'ten Balcalı Hastanesi'ne 15 Konteynerlik Medikal Destek
2
DAP Bölgesi'ne 12 Yılda 13,4 Milyar TL Destek
3
Muğla Büyükşehir'den Ücretsiz Mineral Blok Taşı Desteği
4
E-Devlet Doğrulamasıyla Kapora Dolandırıcılığına ve Sahte İlanlara Son — 1 Şubat 2026
5
Ev Sorunları İş Performansını Yüzde 30 Düşürüyor: Wellbees 2025 Esenlik Haritası
6
Denizli'de 30 Bin Ceviz Fidanı Dağıtımı Başladı
7
Karadeniz'de Kar Yağışı Fındık ve Tarımı Canlandırdı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı