DAİMFED'ten Balcalı Hastanesi'ne 15 konteynerlik medikal destek

Üniversitede düzenlenen basın toplantısında 2026 sözü verildi

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) heyeti, Adana'daki Balcalı Hastanesi Tıp Fakültesi için 15 konteyner medikal ve sarf malzemesi desteği sağlayacağını açıkladı.

Basın toplantısına DAİMFED'den Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu, Teşkilat Başkanı Sayım Azmaz ve Ankara Şube Başkanı Dalkın Öztorun ile hayırsever iş insanı Kemal Yurtoğlu katıldı. Heyet, üniversite kampüsünde düzenlenen etkinlikte destek taahhüdünü kamuoyuna duyurdu.

Toplantıda, söz konusu desteğin 2026 yılı içinde Balcalı Hastanesi Tıp Fakültesi'ne ulaştırılacağı belirtildi.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ise toplantı sırasında hayırsever Kemal Yurtoğlu ile DAİMFED adına Mustafa Karslıoğlu ve Dalkın Öztorun'a plaket takdim etti.

Federasyonun duyurduğu bu destek, hastanenin medikal malzeme ihtiyacına katkı sağlamayı hedefliyor.

DOĞU AKDENİZ İNŞAAT MÜTEAHHİT BİRLİKLERİ FEDERASYONU (DAİMFED) HEYETİ ADANA’DAKİ BALCALI HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ’NE 15 KONTEYNER MEDİKAL VE SARF MALZEMESİ DESTEĞİ VERECEĞİNİ AÇIKLADI.