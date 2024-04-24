e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Adınıza 7.608 TL'lik yardım hakkı çıkmış olabilir

7 bin 608 TL ödemeler başladı! Başvuru adımları çok basit! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

7 BİN 608 TL ÖDEMELER BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemeleri yakından takip ediliyor. Bakanlık yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişiler için aylık 7 bin 608 TL ödeme yapıyor. Ödemeler her ayın 15. günü ile son günü aralığında hesaplara otomatik olarak yatırılıyor. Evde bakım maaşı almak için şartlar ve başvuru adımları da merakla araştırılıyor. Evde bakım maaşından faydalanmak için Engelli Sağlık Kurul Raporu'nda ağır engelli ifadesinin yer alması gerekiyor.





Aynı zamanda engelli kişinin başka birinin yardımı ve bakımı olmadan hayatına devam edemeyecek durumda olması, hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden az olması şartının da taşınması gerekiyor. Başvuruda engelli sağlık kurulu raporu, engelli bireye ait iki tane vesikalık fotoğraf, gelir beyan bilgisi, anne baba boşandıysa mahkeme kararı, bakım yapacak kişinin dilekçesi, tapu kayıt bilgileri, eğer varsa öğrenim durumuyla ilgili belge, dilekçenin ibraz edilmesi gerekiyor. Evde bakım maaşı başvuruları ve sorgulama işlemleri e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra online olarak kolaylıkla yapılabiliyor.