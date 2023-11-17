e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Bu cezayı ödemeyen yandı: Çok büyük zam geldi

Bugünkü Resmi Gazete'de trafik cezasına geç kalanlar için kötü haber vardı. Yayımlanan yeni karara göre geç ödeme faizi yüzde 2,5'tan yüzde 3,5'e çıkarıldı. Yürürlüğe giren yeni düzenlemelere göre araç sahiplerine trafik cezaları, MTV ve kişisel gelir vergisinin ödenmesini geciktirecek rekor ödemeler verilecek. Detaylar burada...

e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Bu cezayı ödemeyen yandı: Çok büyük zam geldi
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre geç ödeme faizi yüzde 2,5'tan yüzde 3,5'e çıkarıldı. TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasının hemen sonrasında yeniden değerleme oranıyla beraber devlete karşı ödenmesi gereken borçlar içinde uygulamaya alınan gecikme faizinin devlet tarafından belirlenmesi çalışması tamamlandı.

Yeni düzenlemeyle gecikme faizi oranı yüzde 2,5'tan yüzde 3,5'e çıkarıldı ve yeni karar 14 Kasım'da yürürlüğe alındı. 14 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması sağlanan yeni karara göre, 21 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yüzde 1'lik artış yüzde 2,5'e düşürülecek, geç ödeme faizi ise yüzde 3,5'e çıkarılacak.

e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Bu cezayı ödemeyen yand

Ülkeye olan borçlar ile planlanmamış ve vadesi geçmiş tüm borçlar, son düzenlemelere uygun olarak artırılmış faiz oranlarıyla kapatılacak.

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