e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Bu ödemeye hak kazananlara para yatırılacak

Kurban Bayramı münasebetiyle birçok ödemenin tarihi öne alındı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’nun ikinci ödemeleri hesaplara aktarıldı.





AİLE VE GENÇLİK FONU’NDAN BAYRAM MÜJDESİ

Bakan Göktaş, “Projemizi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlattık ve pilot olarak deprem bölgeleri Adıyaman, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da uygulamaya koyduk. İlk destek ödemelerimizi Nisan ayında eğitim programlarını tamamlayan ve resmi nikâhları 15-30 Nisan tarihleri arasında kıyılan çiftlere yapmıştık. Şimdi ise Kurban Bayramı vesilesiyle ikinci ödeme dönemini erkene alarak, 1.203 çiftimize toplamda 180 milyon 450 bin TL’lik ödemeyi gerçekleştiriyoruz.” dedi.