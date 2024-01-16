e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Listede yer alanlara ayda 11 bin 334 TL maaş bağlanacak

Geçtiğimiz yıl içerisinde başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere yapılan destek ödemeleri bu yıl da devam etmektedir. Destekten yararlananlar 2024 yılının ilk ödemesinin ne zaman PTT kartlarına yansıyacağını merak ediyorlar. Detaylar haberimizde…







OCAK’TA TCKN 0, 2, 4, 6, 8 OLANLARA SINIR 11.334 TL! ÖDEMELER KARŞILIKSIZ YATACAK

Ocak ayında T.C. Kimlik numarası 0, 2, 4, 6 ve 8 olan kişilerin hesaplarına ödeme yapılacak. Ay sonuna kadar 11.bin 334 TL'lik hesaba para çekebileceksiniz. Detaylar burada…

2024 yılının gelmesiyle birlikte hemen her alanda sevinçler ve üzüntüler yaşanıyor. İhtiyaç sahipleri için hoş bir artış açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal yardım ödemeleri önemli ölçüde artırıldı. Ocak ayında ödenen birçok sosyal yardım ödemesi de TÜİK'in enflasyon oranını belirlemesinin ardından güncellendi. Peki dul ve yetim aylığı ne kadar? 2024'te evde bakım maaşı ne kadar, engelli maaşı ne kadar? Detaylar burada…

ENFLASYON SOSYAL YARDIMLARI DA ARTTIRDI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılı enflasyon verilerinin tamamını açıklamasının ardından milyonlarca kişi maaşlarına yapılan artışın ardından rahat bir nefes aldı. Bu arada Aile Bakanlığı'ndan yardım alan vatandaşlar da ne kadar zam alacaklarını görmeye başladı. Ödenen tutar bazı durumlarda memur maaşı katsayısı oranında artmakta, bazı durumlarda ise asgari ücretteki artışlardan etkilenebilmektedir. Asgari ücret yüzde 49 oranında artarken, memur ve emekli memurlar yüzde 49,25 oranında zam alırken, enflasyon yüzde 37,57 olarak belirlendi.

2024 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR?

Evde bakım maaşları 2024 yılında önemli ölçüde arttı. Avantajlar arasında engellilere bakan kişilere ve kendilerine bakamayan yaşlılara yapılan ödemeler de yer alıyor. Burada da asgari ücrete uygun olarak gelir sınırları yükseltildi. Evde bakım aylığı almanın gelir sınırı 7.601 TL iken 2024 yılında 11.334,75 TL olacak. Böylece bakıma muhtaç kişiler artık hanelerinin kişi başına düşen gelirine göre ihtiyaç duydukları bakımı alabiliyor. Yaşlı ve engellilere bakım veren vatandaşlara yapılan ödemeler 5.bin 97 TL'den 7.bin 608 TL'ye çıkarıldı. Evde bakım aylığı ödenip ödenmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine bakabilirler.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 15 OCAK 2024’DE YATIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılında aile nafakası ödemelerindeki artışa ilişkin resmi bir açıklama yayınlamadı. Ancak 4 Aralık'ta ödenmesi gereken ödemelerin en geç 15 Ocak'ta hesabınıza aktarılacağını biliyoruz. Sorularınız için https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-sorgu adresini ziyaret edebilirsiniz.

2024 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

2024 yılında engelli maaşından yararlanan vatandaşlar, engellilik oranının yüzde 40 ile 69 arasında olması halinde 2 bin 797 TL alacak. Yüzde 70 engelli maaşı alan vatandaşlara 2020 yılında 1.196 TL ödeme yapılacak. Hane gelir düzeyine göre ödenen engelli aylığı için 2024 yılında kişi başına düşen gelir sınırı 5.bin 667 TL'dir.

65 YAŞ AYLIĞI 2024 NE KADAR?

65 yaş üstü emekli maaşına 2024 yılında enflasyona göre yüzde 49,25 oranında zam yapılacak. Üç aylık ödeme 3 bin 504 lira ve 84 kuruşa çıkarıldı.