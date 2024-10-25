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E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 2023

E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde inovasyon ve uluslararası iş birliklerine dair önemli açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:42
E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 2023

E-Ticaret ve Perakende Zirvesi

TürkMedya'nın düzenlediği e-Ticaret ve Perakende Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul Finans Ofisi Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda gerçekleşti.

Burak Dağlıoğlu'nun Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Burak Dağlıoğlu, e-ticaretin pazarlama ve lojistik dinamiklerinin farklılık gösterdiğini vurguladı. "E-ticaret, uçtan uca çok geniş bir ekosistemi oluşturan kritik bir sektör. Yeni fırsatlar sunma potansiyeli oldukça değerli," dedi.

Dağlıoğlu, uluslararası yatırımlarda e-ticaret ve teknoloji girişimlerinin önemli bir rol oynadığını, ayrıca önümüzdeki günlerde önemli bir e-ticaret platformu ile 1,1 milyar dolar yatırım tutarını bulacak bir iş birliği gerçekleştireceklerini açıkladı.

Halkbank'tan İnovatif Çözümler

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye’nin ticaret konusunda güçlü bir geçmişe sahip olduğunu ve e-ticaret alanında da önemli başarılar elde edildiğini belirtti. Arslan, "Halkbank olarak e-ticaretin gelişimini destekleyecek inovatif çözümler geliştirmeye kararlıyız," dedi.

Ayrıca, Alibaba Group ile yaptıkları iş birliği sayesinde Türkiye'den 200'den fazla ülkeye ihracat fırsatı sunacaklarını da ekledi.

KOBİ Destek Eylemleri

Arslan, KOBİ'lere yönelik projeleriyle ilgili, "Türk Ürünleri Envanteri" ile Türk ürünlerinin global algısını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Aynı zamanda KOBİ'lerle yakın iş birliği içinde olacaklarını vurguladı.

KADIN Girişimcileri destekleme konusuna da değinen Arslan, 2021'den bu yana 234 bin kadın girişimciye 74 milyar lira finansman sağladıklarını sözlerine ekledi.

Zirvede Gelecek İçin Öngörüler

Murat Çiçek, TürkMedya İcra Kurulu Başkanı olarak yaptığı konuşmada, e-ticaretin Türkiye'deki iş yapış şekillerini değiştirdiğini ve küresel pazarda da önemli bir etkisi olduğunu ifade etti. Zirve kapsamında yapılan "Türkiye'de E-Ticaret ve Perakendenin Geleceği" paneli ile sektörel geleceğe dair önemli paylaşımlar yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, İstanbul Finans Ofisi Ziraat Kuleleri...

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, İstanbul Finans Ofisi Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda düzenlenen E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, İstanbul Finans Ofisi Ziraat Kuleleri...

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, İstanbul Finans Ofisi Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda düzenlenen E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

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