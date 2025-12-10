DOLAR
Balıkesir'de Susam Alım Fiyatı 155 TL'ye Yükseldi — Sındırgı'da Üreticiye Destek

Balıkesir Büyükşehir, Sındırgı'da susam alım fiyatını 2025 için 155 TL'ye yükseltti; 197 üretici ve 2 bin dekarlık alanda üretim desteklenecek.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 22:05
Balıkesir'de Susam Alım Fiyatı 155 TL'ye Yükseldi — Sındırgı'da Üreticiye Destek

Balıkesir'de susam üreticisine büyük destek: alım fiyatı 155 TL'ye yükseldi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla Sındırgı ilçesinde düzenlenen susam alım töreninde 2025 yılı için alım fiyatını 155 TL olarak açıkladı. Tören Pürsünler Köy Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Balıkesir Modeli ile üreticiye aktif müdahale

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, törende Balıkesir Modeli'nin üreticiyi güçlendirdiğini vurguladı. Akın, belediyenin piyasaya aktif şekilde müdahil olduğunu belirterek üreticinin emeğinin karşılığını alması için destek alımlarının hem fiyatları hem üretimi artırdığına dikkat çekti. Akın, “Biz alım yaptıkça tüccar da fiyatı yükseltiyor. Çünkü biliyorlar ki çiftçi yalnız değil. Balıkesir’de 20 ilçede en az bir ürüne alım garantisi veriyoruz. Üretin, biz hep yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Katma değer ve işleme yatırımı

Akın, belediyenin satın aldığı susamların doğrudan hammadde olarak değil, tahine dönüştürülerek değerlendirildiğini belirtti ve bu sayede ürünün beş katına kadar değer kazandığını söyledi. Akın, “Bu ürüne katma değer ekleyip beş katına kadar değer kazandırıyoruz. O gelir de dönüp dolaşıp yine üreticimizin evine ekmek olarak gidiyor” dedi. Ayrıca, 2026 yılında kavrulmuş susam ve susam yağı üretiminin de başlayacağı duyuruldu.

Sındırgı'da üretim verileri

Akın, Sındırgı'da 2 bin dekarlık alanda 197 üreticinin susam yetiştirdiğini ve bu yıl yaklaşık 10 ton rekolte beklendiğini açıkladı. Belediyenin ilan ettiği 155 TL alım fiyatının üreticinin maliyetlerini karşılamaya ve gelirini artırmaya katkı sağlayacağı belirtildi. Desteklerin önümüzdeki yıllarda genişleyerek devam edeceği kaydedildi.

Birlik ve yerel dayanışma mesajları

Konuşmasında birlik vurgusu yapan Akın, ayrımcılığa yer olmadığını belirterek “Bu şehirde tek şey var: memleketçilik. Biz emaneti kutsal biliriz ve bu emaneti sonuna kadar koruyacağız. Siz yeter ki üretin, biz emrinizdeyiz hemşerim” dedi.

Yerel yöneticilerden destek

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak da ilçenin tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çekerek, “Bizim tek derdimiz Sındırgı. Sabah kalkıyoruz Sındırgı, akşam yatıyoruz Sındırgı. Çiftçimizin emeğine, esnafımızın mücadelesine sahip çıkmak için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Pürsünler Mahalle Muhtarı Mustafa Tekel ise geçen yıl yapılan alımın olumlu sonuçlar getirdiğini ve desteklerle üretimin büyüyeceğini belirtti.

Törene katılımcılar ve kapanış

Törene Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, Serkan Sak ve eşi Gonca Sak, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı. Program sonunda Pürsünler Mahalle Muhtarlığı tarafından keşkek hayrı gerçekleştirildi.

