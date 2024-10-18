DOLAR
34,29 -0,59%
EURO
37,23 -0,42%
ALTIN
2.989,9 -1,25%
BITCOIN
2.328.375,68 -1,41%

ECB Anketi: 2025 Büyüme Beklentileri Düşürüldü

ECB anketi, 2025 yılı için büyüme tahminlerinde revize gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 13:26
ECB Anketi: 2025 Büyüme Beklentileri Düşürüldü

ECB Anketi Sonuçları

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düzenlediği Profesyonel Tahminciler Anketi, 2025 yılı için ekonomistlerin büyüme beklentilerini hafifçe düşürdüğünü ortaya koydu. Katılımcılar, 2024 yılının son çeyreği için yaptıkları değerlendirmelerde, Avro Bölgesi'nde gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminlerini revize etti.

Enflasyon Tahminleri

ECB tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre, 2024 yılı için yıllık harmonize enflasyon oranı %2,4 olarak belirlenirken, 2025 ve 2026 tahminleri %1,9 seviyesinde kalmıştır. Üçüncü çeyreğe ait tahminlerle karşılaştırıldığında, gelecek yıla yönelik enflasyon beklentisinde 0,1 puanlık bir düşüş gözlemlenmiştir.

Büyüme Beklentileri

Anket sonuçlarına göre, Avro Bölgesi için gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminleri 2024 yılı için %0,7, 2025 yılı için %1,2 ve 2026 yılı için ise %1,4 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 2025 için önceki beklentilere göre 0,1 puanlık bir düşüş kaydedilmiştir.

Revizyonun Nedenleri

ECB’nin açıkladığı verilere göre, söz konusu revizyonun başlıca sebebi, 2023 yılının ikinci yarısında beklenen zayıf büyüme döneminin, gelecekteki ekonomik performansı olumsuz etkileyeceği öngörüsüdür.

İşsizlik Oranı Tahminleri

Uzun vadeli büyüme tahminleri ise değişmeyerek %1,3 seviyesinde kalmıştır. 2024 ve 2025 yılları için ortalama işsizlik oranı %6,5 olarak öngörülmekte, 2026 yılında ise %6,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Profesyone tahmincilerin katıldığı anket, 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, 56 profesyonel araştırmaya dahil olmuştur. Ekonomistlerin bu tahminleri, ECB'nin para politikası karar süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. ECB Yönetim Konseyi, Eylül ayında %1,7 olan enflasyonun önümüzdeki aylarda artmasını beklemektedir.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Durumu: Dolar ve BIST 100 Verileri
2
ECB Anketi: 2025 Büyüme Beklentileri Düşürüldü
3
Sosyal yardım müjdesi verildi! 5 gün sonra o kişilere 6 bin TL yardım yapılacak
4
Sağlık Yatırımlarında Yeni Dönem: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın Açıklamaları
5
Meclis'in 2025 Bütçe Görüşmeleri Tarihleri Belli Oldu
6
Bakan Bolat, Kırgız ve Kazak Mevkidaşlarıyla Ekonomik İşbirliğini Geliştiriyor
7
Türkiye'de Eylül Ayında Kurulan ve Kapanan Şirketler

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor