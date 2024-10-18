ECB Anketi: 2025 Büyüme Beklentileri Düşürüldü

ECB Anketi Sonuçları

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düzenlediği Profesyonel Tahminciler Anketi, 2025 yılı için ekonomistlerin büyüme beklentilerini hafifçe düşürdüğünü ortaya koydu. Katılımcılar, 2024 yılının son çeyreği için yaptıkları değerlendirmelerde, Avro Bölgesi'nde gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminlerini revize etti.

Enflasyon Tahminleri

ECB tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre, 2024 yılı için yıllık harmonize enflasyon oranı %2,4 olarak belirlenirken, 2025 ve 2026 tahminleri %1,9 seviyesinde kalmıştır. Üçüncü çeyreğe ait tahminlerle karşılaştırıldığında, gelecek yıla yönelik enflasyon beklentisinde 0,1 puanlık bir düşüş gözlemlenmiştir.

Büyüme Beklentileri

Anket sonuçlarına göre, Avro Bölgesi için gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminleri 2024 yılı için %0,7, 2025 yılı için %1,2 ve 2026 yılı için ise %1,4 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 2025 için önceki beklentilere göre 0,1 puanlık bir düşüş kaydedilmiştir.

ECB’nin açıkladığı verilere göre, söz konusu revizyonun başlıca sebebi, 2023 yılının ikinci yarısında beklenen zayıf büyüme döneminin, gelecekteki ekonomik performansı olumsuz etkileyeceği öngörüsüdür.

İşsizlik Oranı Tahminleri

Uzun vadeli büyüme tahminleri ise değişmeyerek %1,3 seviyesinde kalmıştır. 2024 ve 2025 yılları için ortalama işsizlik oranı %6,5 olarak öngörülmekte, 2026 yılında ise %6,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Profesyone tahmincilerin katıldığı anket, 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, 56 profesyonel araştırmaya dahil olmuştur. Ekonomistlerin bu tahminleri, ECB'nin para politikası karar süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. ECB Yönetim Konseyi, Eylül ayında %1,7 olan enflasyonun önümüzdeki aylarda artmasını beklemektedir.