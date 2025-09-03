ECB Başkanı Lagarde'den Uyarı: AB, Sabit Kripto Paralarda Boşlukları Kapatmalı

ECB Başkanı Lagarde'den Sabit Kripto Para Uyarısı

Frankfurt'ta ESRB 9. Yıllık Konferansı'nda konuştu

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği'nin sabit kripto paralara ilişkin düzenleyici boşlukları kapatması gerektiğini söyledi.

Lagarde, konuşmasını Frankfurt'ta gerçekleştirilen Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB) 9. Yıllık Konferansı'nın açılışında yaptı. Finansal sistemin hızla değiştiğini, jeopolitik parçalanma, iklim değişikliği ve dijital dönüşümün sektörü yeniden şekillendirdiğini vurguladı.

"Geçmişte Avrupa'nın finansal sistemi bankaların hakimiyetindeyken, riskleri tespit etmek genellikle bankaların bilançolarını dikkatlice okumak anlamına geliyordu. Bu dünya değişti. Avrupa'nın banka dışı finans sektörü hızla büyüdü."

Lagarde, banka faaliyetleri ile fintech ve yeni kuruluşların giderek iç içe geçtiğine dikkat çekerek, "Bankalar ile banka dışı finans kuruluşları arasındaki çizgi belirsizleşti." dedi.

Lagarde, sabit (stabil) kripto paraların şu an için kripto ekosistemi ile köprü görevi gördüğünü, kripto varlık ticaretini kolaylaştırdığını, ancak bunların daha geleneksel ödeme ve değişim işlevleri üstlenme hedefinin bulunduğunu belirtti.

Denetleyici açıdan bilinen risklerin yeniden ortaya çıktığını söyleyen Lagarde, en belirgin riskin likidite riski olduğunu vurguladı ve para piyasası fonlarına ilişkin alarmı hatırlattı.

Lagarde, AB Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği ile sabit kripto paralardaki risklerin ele alındığını ifade ederek iki temel beklentiyi sıraladı:

Birinci: sabit kripto para ihraç edenlerin, AB yatırımcılarının varlıklarını her zaman nominal değerde geri almalarına izin vermesi gerektiği.

İkinci: stabil kripto para ihraç edenlerin, banka mevduatlarında önemli miktarda rezerv bulundurmaları gerektiği.

Lagarde, AB kuruluşu ile AB dışı kuruluşun birlikte ihraç ettiği çoklu ihraç planlarında boşluklar bulunduğunu, bu durumda AB düzenlemelerinin AB dışı ihraççıyı kapsamadığını belirtti.

"Tehlikelerin farkındayız ve bunları önlemek için bir kriz beklememize gerek yok. Bu nedenle şimdi somut adımlar atmalıyız."

Lagarde, Avrupa mevzuatının bu tür programların, diğer yargı bölgelerindeki eşdeğerlik rejimleri ve varlık transferine ilişkin güvencelerle desteklenmedikçe AB'de faaliyet göstermesini engellemesi gerektiğini söyledi.