DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,05 -0,16%
ALTIN
4.684,7 -0,2%
BITCOIN
4.575.801,79 0,21%

ECB Başkanı Lagarde'den Uyarı: AB, Sabit Kripto Paralarda Boşlukları Kapatmalı

ECB Başkanı Christine Lagarde, sabit kripto paralardaki riskleri azaltmak için AB'nin düzenleyici boşlukları kapatması ve somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:25
ECB Başkanı Lagarde'den Uyarı: AB, Sabit Kripto Paralarda Boşlukları Kapatmalı

ECB Başkanı Lagarde'den Sabit Kripto Para Uyarısı

Frankfurt'ta ESRB 9. Yıllık Konferansı'nda konuştu

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği'nin sabit kripto paralara ilişkin düzenleyici boşlukları kapatması gerektiğini söyledi.

Lagarde, konuşmasını Frankfurt'ta gerçekleştirilen Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB) 9. Yıllık Konferansı'nın açılışında yaptı. Finansal sistemin hızla değiştiğini, jeopolitik parçalanma, iklim değişikliği ve dijital dönüşümün sektörü yeniden şekillendirdiğini vurguladı.

"Geçmişte Avrupa'nın finansal sistemi bankaların hakimiyetindeyken, riskleri tespit etmek genellikle bankaların bilançolarını dikkatlice okumak anlamına geliyordu. Bu dünya değişti. Avrupa'nın banka dışı finans sektörü hızla büyüdü."

Lagarde, banka faaliyetleri ile fintech ve yeni kuruluşların giderek iç içe geçtiğine dikkat çekerek, "Bankalar ile banka dışı finans kuruluşları arasındaki çizgi belirsizleşti." dedi.

Lagarde, sabit (stabil) kripto paraların şu an için kripto ekosistemi ile köprü görevi gördüğünü, kripto varlık ticaretini kolaylaştırdığını, ancak bunların daha geleneksel ödeme ve değişim işlevleri üstlenme hedefinin bulunduğunu belirtti.

Denetleyici açıdan bilinen risklerin yeniden ortaya çıktığını söyleyen Lagarde, en belirgin riskin likidite riski olduğunu vurguladı ve para piyasası fonlarına ilişkin alarmı hatırlattı.

Lagarde, AB Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği ile sabit kripto paralardaki risklerin ele alındığını ifade ederek iki temel beklentiyi sıraladı:

Birinci: sabit kripto para ihraç edenlerin, AB yatırımcılarının varlıklarını her zaman nominal değerde geri almalarına izin vermesi gerektiği.

İkinci: stabil kripto para ihraç edenlerin, banka mevduatlarında önemli miktarda rezerv bulundurmaları gerektiği.

Lagarde, AB kuruluşu ile AB dışı kuruluşun birlikte ihraç ettiği çoklu ihraç planlarında boşluklar bulunduğunu, bu durumda AB düzenlemelerinin AB dışı ihraççıyı kapsamadığını belirtti.

"Tehlikelerin farkındayız ve bunları önlemek için bir kriz beklememize gerek yok. Bu nedenle şimdi somut adımlar atmalıyız."

Lagarde, Avrupa mevzuatının bu tür programların, diğer yargı bölgelerindeki eşdeğerlik rejimleri ve varlık transferine ilişkin güvencelerle desteklenmedikçe AB'de faaliyet göstermesini engellemesi gerektiğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Otomotiv Endüstrisi Ağustosta 2,7 Milyar Dolarla İhracatın Lideri
2
Avro Bölgesi Bileşik PMI Ağustos'ta 51'e Yükseldi
3
ECB Başkanı Lagarde'den Uyarı: AB, Sabit Kripto Paralarda Boşlukları Kapatmalı
4
TBMM KİT Komisyonunda Milli Piyango İdaresi Hesapları Görüşüldü
5
Lenin: Dünyanın İlk Nükleer Buzkıranı 30 Yılın Ardından Müze Oldu
6
Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 1 milyon 110 bin 478 megavatsaat, Tüketim 1 milyon 107 bin 379
7
73. AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş