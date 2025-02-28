ECB'nin Ödeme Sistemindeki Teknik Sorunlar Avrupa Bankacılığını Zorlaştırıyor

ECB'deki Teknik Sorunlar Ödeme İşlemlerini Etkiliyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) merkezi ödeme sisteminde yaşanan teknik sorunlar, ticari bankaların ödeme işlemlerinde ciddi zorluklara yol açtı. Dün meydana gelen bu aksaklıklar, kıtanın bankacılık sistemini karmaşık hale getirdi.

Almanya'da Emekli Maaşları Etkilendi

Bugün de devam eden sorunlar, Almanya’da emekli maaşı ödemeleri ve menkul kıymet alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesini zorlaştırdı. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), sistemlerindeki teknik aksaklıklar nedeniyle emekli maaşları ve sosyal yardım transferlerinin gecikebileceğini duyurdu. Bu ödemelerin, normalden birkaç saat daha uzun bir sürede alıcılara ulaşabileceği belirtildi.

Gerçek Zamanlı Ödemelerde Sorunlar

ECB, sorunun bir donanım hatası olduğunu açıkladı. Özellikle bankaların, para transferlerinin anında (10 saniye içinde) alıcıya ulaşmasını sağlamak amacıyla kullanılan gerçek zamanlı ödeme sisteminde (RTGS-Target2) sorunlar yaşandığı kaydedildi. Avrupa'da genel olarak, normal ödeme yöntemlerinde para genellikle transfer emrinden bir gün sonra alıcının hesabına geçiyor.

Uzun Çalışma Saatleri ve Fazla Mesai

ECB, dün bankaların ödemeleri işleme koyma süresini gece yarısından sonraya kadar uzattı. Bu durum, birçok bankacının fazla mesai yapmasına sebep oldu.