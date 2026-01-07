Ecogreen Enerji G25-BOLU GES Sözleşmesi İmzalandı

Ecogreen Enerji G25-BOLU GES projesinde imzalar atıldı

Ecogreen Enerji Holding, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 25 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santrali 2025 yarışmaları (YEKA GES–2025) kapsamında "G25-BOLU GES" projesinin yapım ve kullanım haklarını kazandı. Proje, Bolu’nun Gerede ilçesinde hayata geçirilecek.

Proje detayları

Projenin kurulum kapasitesi 50 MWe elektriksel ve 70 MWp mekanik güç olarak planlandı. Tesise ilişkin yer teslimi süreçlerinin sözleşme imzalanmasını takiben başlatılması hedefleniyor.

Finansman ve teminat

Ecogreen Enerji Holding yetkilileri, yarışma şartnamesine göre megavat başına 44 bin euro katkı payı doğrultusunda KDV dahil toplam 2 milyon 640 bin euro tutarındaki ödemenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’ne yapıldığını bildirdi. Ayrıca 10 yıl süreli ve 3 milyon 750 bin euro tutarındaki kesin teminat mektubunun 5 Ocak 2026 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na teslim edildiği belirtildi.

Sözleşme ve izlenecek süreç

Proje sözleşmesi, 6 Ocak 2026 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Zafer Demircan ile Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya’nın katılımıyla imzalandı. Sözleşmeyi takiben yer teslimi süreçleri başlatılacak olup, bu süreçle eş zamanlı olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi, imar ve diğer ruhsatlandırma işlemlerinin öngörülen takvim doğrultusunda sürdüğü ifade edildi.

Üretim ve gelir beklentileri

Tesisin tam kapasiteyle devreye alınmasının ardından yıllık yaklaşık 118 milyon 610 bin 397 kWh elektrik üretimi hedefleniyor. YEKA GES 2025 şartnamesi uyarınca üretilecek elektrik enerjisinin ilk 60 ay boyunca serbest piyasada değerlendirileceği, bu dönemde megavat saat başına ortalama 60 euro satış fiyatı üzerinden yıllık yaklaşık 7,1 milyon euro brüt gelir beklenildiği kaydedildi.

Serbest piyasa döneminin tamamlanmasının ardından başlayacak 20 yıllık dönemde ise megavat saat başına 32,5 euro alım fiyatı üzerinden yıllık yaklaşık 3,9 milyon euro brüt gelir sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

