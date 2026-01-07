Ecogreen Enerji, YEKA GES 2025’te G25-BOLU GES Sözleşmesini İmzaladı

Ecogreen Enerji Holding, YEKA GES – 2025 kapsamında G25-BOLU GES projesi için sözleşme imzaladı; proje Gerede'de 50 MWe/70 MWp kapasiteye sahip olacak.

Ecogreen Enerji Holding, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 25 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santrali 2025 yarışmaları (YEKA GES – 2025) kapsamında G25-BOLU GES projesinin yapım ve kullanım haklarını kazandı.

Proje, Bolu ilinin Gerede ilçesinde hayata geçirilecek olup 50 MWe elektriksel kurulu güç ve 70 MWp mekanik güç kapasitesine sahip olacak şekilde planlanmıştır.

Sözleşme, yer teslimi ve ruhsat süreçleri

Sözleşme, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Zafer Demircan ile Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya’nın katılımıyla 6 Ocak 2026 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşmeyi takiben yer teslimi süreçleri başlatılacak; bu süreçle eş zamanlı olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi, imar ve diğer ruhsatlandırma işlemleri öngörülen takvim doğrultusunda yürütülmektedir.

Finansal yükümlülükler

Ecogreen Enerji Holding yetkilileri, yarışma şartnamesinde belirlenen megavat başına 44 bin euro katkı payı doğrultusunda, KDV dahil toplam 2 milyon 640 bin euro tutarındaki ödemenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'ne gerçekleştirildiğini açıkladı. Ayrıca, 10 yıl süreli ve 3 milyon 750 bin Euro tutarındaki kesin teminat mektubunun 5 Ocak 2026 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na teslim edildiği bildirildi.

Üretim ve gelir beklentileri

Tesisin tam kapasiteyle devreye alınmasının ardından yıllık yaklaşık 118 milyon 610 bin 397 kWh elektrik üretimi hedefleniyor. YEKA GES 2025 şartnamesi uyarınca üretilen elektrik enerjisinin ilk 60 ay boyunca serbest piyasada değerlendirilmesi öngörülüyor; bu dönemde megavat saat başına 60 Euro seviyesindeki ortalama satış fiyatı üzerinden yıllık yaklaşık 7,1 milyon Euro brüt gelir elde edilmesi bekleniyor.

Serbest piyasa döneminin tamamlanmasının ardından başlayacak olan 20 yıllık süreçte ise, 32,5 Euro alım fiyatı üzerinden yıllık yaklaşık 3,9 milyon Euro brüt gelir sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

