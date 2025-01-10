Edirne Beyaz Peyniri İçin AB'ye Coğrafi İşaret Başvurusu Yapıldı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne beyaz peynirinin AB'den coğrafi işaret tescili alması için başvurdu.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:36
Edirne Beyaz Peyniri İçin AB'ye Coğrafi İşaret Başvurusu Yapıldı

Edirne Beyaz Peyniri'ne Coğrafi İşaret Tescili İçin Başvuru

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Edirne beyaz peyniri'nin Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alması için başvuruda bulundu. ETSO Başkanı Sezai Irmak, düzenlediği toplantıda Edirne'nin Osmanlı'dan bu yana önemli bir peynir üretim merkezi olduğunu vurguladı.

Kaliteli Peynir Üretimi ve Kültürel Miras

İlimizdeki kaliteli ve yüksek lezzetli peynir üretimi hakkında bilgi veren Irmak, "Yüzyıllardır süregelen geleneksel peynir yapım teknikleri ve ilimizin kendine ait coğrafyası, peynirin özgünlüğünü artırmaktadır. Bu peynir, bölgenin kültürel mirasının bir parçasıdır," dedi.

Tescil Süreci ve Amaçlar

Irmak, Edirne beyaz peynirinin ETSO'nun çalışmalarıyla 2007 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili aldığını hatırlatarak, "Başvuru öncesinde mevcut tescile ilişkin bazı eksiklikleri tamamladık. 26 Aralık'ta başvurumuz AB Komisyonuna yapılmış olup, ön incelemesi olumlu şekilde tamamlanmıştır. Amacımız, Edirne beyaz peynirinin tüm dünyada tanınırlığını artırmak ve AB Komisyonu nezdinde tescil edilmesini sağlamak," dedi.

Teşekkür ve İkram

Irmak, başvuru sürecinde destek veren peynir üreticileri ile coğrafi işaret danışmanı Huriye Özener'e teşekkür etti. Toplantıda katılımcılara Edirne beyaz peyniri ikram edildi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), "Edirne beyaz peyniri"nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde...

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), "Edirne beyaz peyniri"nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescili alması için başvuruda bulundu. Başvuru süreciyle ilgili ETSO hizmet binasında toplantı düzenlendi. ETSO Başkanı Sezai Irmak, toplantıda açıklamada bulundu.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), "Edirne beyaz peyniri"nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde...

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), "Edirne beyaz peyniri"nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescili alması için başvuruda bulundu. Başvuru süreciyle ilgili ETSO hizmet binasında toplantı düzenlendi. ETSO Başkanı Sezai Irmak, toplantıda açıklamada bulundu.

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