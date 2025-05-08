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Edirne'de Meralarda Sulama Sistemi Uygulaması Başlatılıyor

Edirne'de meraların belli bölümlerinde sulamalı sistem ile hayvancılığın desteklenmesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 09:40
Edirne'de Meralarda Sulama Sistemi Uygulaması Başlatılıyor

Edirne'de Meralarda Sulama Sistemi Uygulaması Başlatılıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, hayvancılığın desteklenmesi ve yem ihtiyacının karşılanması amacıyla meraların belli bölümlerinde sulama sistemine geçileceğini açıkladı. Bu uygulamanın, hayvancılık sektöründeki maliyetleri düşüreceği vurgulandı.

Meraların Verimli Kullanımı

Vali Sezer, meraların etkin ve verimli şekilde kullanılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Meraları 1 ya da 2 ay kullanıyoruz. Ardından otlar kuruyor ve meralar verimliliğini kaybediyor. Bu durum, sonbahara kadar otlatma yapılamamasına neden oluyor," dedi.

Sulama Sisteminin Getirilmesi

Hedeflerinin meraların otlatma kapasitesini artırmak olduğuna dikkat çeken Sezer, sulama sistemini uygulamak için gerekli çalışmaları başlatacaklarını belirtti. "Öncelikle meralarda sulama sistemi getireceğiz. Ayrıca suladığımız alanlarda kaba yem bitkileri ekmeyi planlıyoruz. Bu yem bitkilerinin bir kısmını köylülerimiz kullanacak, diğer biçimlerde ise hayvan otlatılması sağlanacak," şeklinde konuştu.

Pilot Uygulama İpsala Paşaköy'de Başlayacak

Sezer, bu proje ile ilgili ilk pilot uygulamanın İpsala Paşaköy'de gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Sonrasında her ilçemizde bir merayı bu şekilde geliştirip, önümüzdeki yıllarda bu sistemi yaygınlaştırmayı ve kalıcı hale getirmeyi planlıyoruz," dedi.

Maliyetlerin Düşürülmesi

Meralarda yem bitkileri üretiminin artırılmasının maliyetleri düşüreceği üzerinde duran Sezer, üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirtti. "Hayvancılıkla uğraşanların en büyük maliyeti yemdir. Bu yemin maliyetini ne kadar düşürebilirsek, hayvancılığı da o kadar destekleyip artırmış oluruz," ifadesini kullandı.

Edirne'de, hayvancılığın desteklenmesi ve yem ihtiyacının karşılanması amacıyla meraların belli...

Edirne'de, hayvancılığın desteklenmesi ve yem ihtiyacının karşılanması amacıyla meraların belli bölümlerinde sulama sistemine geçilecek.

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