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Edirne'de Yeni OSB'ler İstihdamı Artıracak Projelerle Hayata Geçiyor

Edirne'deki yeni organize sanayi bölgeleri, istihdam olanaklarını artıracak önemli projelerle destekleniyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:42
Edirne'de Yeni OSB'ler İstihdamı Artıracak Projelerle Hayata Geçiyor

Edirne'de Yeni OSB'ler İstihdam Kaynağı Olacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki yeni organize sanayi bölgelerinin (OSB) istihdam olanaklarını artıracağını duyurdu. Valinin verdiği bilgilere göre, bölgedeki sanayi yatırımları kalkınma açısından büyük bir öneme sahip.

OSB'lerde Hızla İlerleyen Çalışmalar

Vali Sezer, Fatih Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmasında, Uzunköprü, Keşan ve İpsala'daki OSB'lerdeki gelişmelere dikkat çekti. "Uzunköprü OSB'nin altyapı ihaleleri yapılıyor, firmaların taleplerini alıyoruz. Keşan OSB için de önemli bir yatırım süreci başlatıldı; burada 550 milyon dolarlık yatırım yapılacak bir alüminyum firması gelecek" diye bilgi verdi.

Bölgeyi Kapsayan Yatırımlar

Sezer, "İpsala OSB tamamlandı; Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından burada Türkiye'nin en büyük fabrikasının kurulacağını belirtti. Bu fabrika, Balkanlar'a da hitap edecek," şeklinde konuştu.

Çevre Duyarlılığı ve İstihdam Fırsatları

Vali Yunus Sezer, OSB'lerin çevre dostu olacağına vurgu yaptı. "İlk olarak yeşil sanayiye önem veriyoruz. Kesinlikle çevreye zarar verecek hiçbir fabrikaya izin vermiyoruz," dedi ve ekledi: "Yenilebilir olacak, yani atık üretmeyecek ve katma değer üretecek. Beyaz yakalıların da çalışabileceği fabrikalar kurulacak.”

Sezer, bu projelerin tamamlanmasının ardından en az 3 bin kişinin istihdam edileceğini belirtti. Ayrıca, Süloğlu ilçesindeki Edirne OSB'nin genişletme çalışmasının da tamamlandığı konusunda bilgi vererek, yerel istihdamın desteklenmesi için gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte kurulum çalışmaları devam eden organize sanayi bölgelerinin...

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte kurulum çalışmaları devam eden organize sanayi bölgelerinin (OSB) istihdam olanaklarını artıracağını söyledi. Vali Sezer, Fatih Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmasında, konuşma yaptı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte kurulum çalışmaları devam eden organize sanayi bölgelerinin...

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte kurulum çalışmaları devam eden organize sanayi bölgelerinin (OSB) istihdam olanaklarını artıracağını söyledi. Vali Sezer, Fatih Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmasında, konuşma yaptı.

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