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Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 870 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda, 870 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, operasyonun değeri 365 milyon lira.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 23:15
Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 870 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'deki Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda büyük bir başarıya imza attı. 870 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyon, Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü'nün yürüttüğü yoğun çalışmaların bir parçası.

Operasyon Detayları

Operasyon, Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan bir tıra yönelik gerçekleştirildi. Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 365 milyon lira olduğu belirlendi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu mücadelenin 2025 yılının ilk rekoru olduğu ifade edildi.

Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü, toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri uyuşturucuya yönlendirmeye çalışan zehir tacirleri ile kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyor.

Soruşturma Süreci

Olayla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü bildirildi. Uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen bu tür operasyonlar kesintisiz bir şekilde devam edecek.

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