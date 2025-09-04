Edirne OSB'den 106 milyon 494 bin Dolar ihracat

İl Genel Meclisi'nde sunulan komisyon raporu

İl Genel Meclisi eylül ayı toplantıları 4. birleşimi, Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda komisyon raporları sunuldu.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Vedat Koyuncu, Edirne OSB'nin 2024 yılı ihracat verilerine ilişkin raporunda yapılan ticari faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Koyuncu, Edirne OSB'nin sınır kapılarına yakınlığının firma sahiplerine avantaj sağladığını vurguladı. Bölgedeki çok sayıda fabrikanın farklı sektörlerde üretim yaptığını belirten Koyuncu, en çok fabrikanın metal ürünler, tekstil yan sanayi ürünleri ve mutfak ekipmanları alanında faaliyet gösterdiğini söyledi.

Rapora göre Edirne OSB'de 13 meslek grubunda üretim yapan fabrikalar bulunuyor. Sektörel ihracat verileri şöyle:

Demir dışı metaller: 52 milyon 144 bin dolar

Elektrik ekipmanları: 14 milyon 504 bin dolar

Teknik hırdavat: 13 milyon 250 bin dolar

Makine ekipmanları: 9 milyon 127 bin dolar

Edirne OSB'den geçen yıl toplam 106 milyon 494 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Koyuncu, Edirne'nin geçen yılki toplam ihracat rakamının 430 milyon dolar olduğunu ve bunun önemli bölümünün Edirne OSB aracılığıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

