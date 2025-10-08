Ege'de 2025-2026 Pamuk Rekolte Tahmini: 410 Bin Ton

Ege'de 2025-2026 pamuk rekoltesi 410 bin ton olarak tahmin edildi

İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde hazırlanan rekolte raporu açıklandı

İzQ Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, İzmir Ticaret Borsası (İTB), İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke, Aydın ve Manisa ticaret borsaları, Tariş Pamuk Birliği ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi temsilcilerinin katıldığı rekolte tahmin heyetinin 2025-2026 pamuk sezonuna ilişkin çalışmasının sonuçları paylaşıldı.

İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, pamuğun "stratejik ürün, binlerce ailenin ekmek teknesi, sanayi, tekstil ve ihracatın bel kemiği" olduğunu vurguladı.

Maliyet artışı ve su kıtlığının etkisiyle pamuk ekiminin azaldığını belirten Uçak, şu değerlendirmeyi yaptı: "Borsamız koordinatörlüğünde uzun yıllardır yapılmakta olan pamuk rekolte tahminleri başarılı sonuçlar vermeye devam ediyor."

Çalışma sonuçlarına göre, bölgedeki pamuk ekim alanlarının bir önceki sezona göre yüzde 18,5 azalarak 94 bin hektara düştüğü tahmin edildi. Ortalama kütlü veriminin geçen yıla göre yüzde 3,9 artarak dekarda 437 kilogram olması bekleniyor.

Kütlü üretiminde rekoltenin 410 bin ton olacağı öngörülüyor. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 39 olması ve bu randımanla mahlıç pamuk üretiminin 160 bin ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi. Bu sonuçların son üç aylık saha ve laboratuvar çalışmalarına dayanılarak hesaplandığı bildirildi.

Uçak, sözlerine şu uyarıyı ekledi: "İklim koşullarına göre rekoltede kalite ve verim kaybı ortaya çıkabileceğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir."

