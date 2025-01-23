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Egeli İhracatçılar Uşak'ta Sürdürülebilir Ticaret İçin Bir Araya Geldi

Uşak'ta düzenlenen "Ege İhracatçıları Buluşmaları" programında ihracatın önemi vurgulandı ve gelecekteki hedefler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:45
Egeli İhracatçılar Uşak'ta Sürdürülebilir Ticaret İçin Bir Araya Geldi

Uşak'taki İhracat Zirvesi

Uşak'ta gerçekleştirilen Ege İhracatçıları Buluşmaları programıyla bölgedeki ihracatçılar bir araya geldi. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, etkinlikte dünya genelinde yaşanan gelişmelerin ihracat ve sürdürülebilir ticaretin önemini artırdığına dikkat çekti.

İhracat ve İthalat Rakamları

Kandemir, 2024 yılında şehrin 313,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bu dönemde ithalatın ise yüzde 28 azalarak 161 milyon 402 bin dolara gerilediğini ifade etti. Uşak, ihracat performansına göre Türkiye genelinde 42. sırada bulunuyor ve en çok ihracat yapılan ülkeler arasında ABD, Almanya ve Irak öne çıkıyor.

Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Kandemir, kentin yeşil dönüşüme hızlı bir adaptasyon sağlama yeteneğine sahip olduğunu belirterek, tekstil, deri, alüminyum ve plastik sektörlerinde geri dönüşüm yapabilen nadir bir üretim ekosistemine sahip olunduğunu söyledi. Özellikle tekstil geri dönüşüm sektörünün Türkiye'deki üretim kapasitesinin yüzde 72

Döngüsel Ekonomi İhtiyacı

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Uşak'ta pet atıklarının da önemli bir kısmının işlendiğine dikkat çekerek, gelecekte iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkmanın yolu olarak döngüsel ekonomiye odaklanmamız gerektiğini kaydetti.

Hibeler ve Ödüller

Program sırasında ihracat yapan firmalara yönelik devlet destekleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, Uşak'ta 20 yıl ve üzeri süredir ihracat yapan firma yetkililerine plaket takdim edildi.

Uşak'ta "Ege İhracatçıları Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Uşak'ta "Ege İhracatçıları Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Uşak'ta "Ege İhracatçıları Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Uşak'ta "Ege İhracatçıları Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

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