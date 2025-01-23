Egeli İhracatçılar Uşak'ta Sürdürülebilir Ticaret İçin Bir Araya Geldi

Uşak'taki İhracat Zirvesi

Uşak'ta gerçekleştirilen Ege İhracatçıları Buluşmaları programıyla bölgedeki ihracatçılar bir araya geldi. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, etkinlikte dünya genelinde yaşanan gelişmelerin ihracat ve sürdürülebilir ticaretin önemini artırdığına dikkat çekti.

İhracat ve İthalat Rakamları

Kandemir, 2024 yılında şehrin 313,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bu dönemde ithalatın ise yüzde 28 azalarak 161 milyon 402 bin dolara gerilediğini ifade etti. Uşak, ihracat performansına göre Türkiye genelinde 42. sırada bulunuyor ve en çok ihracat yapılan ülkeler arasında ABD, Almanya ve Irak öne çıkıyor.

Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Vurgusu