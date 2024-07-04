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Ehliyeti olanlara iş kapıları açıldı! Kurayla alım yapılacak: İş arayanlara müjde

Belediyemiz, kurum dışı kamu personeli alımı için ilan verdi. Toplamda 20 temizlik görevlisi ve 3 şoför aranmaktadır. İşte başvuru süreci ve tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 04.07.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 14:56
Ehliyeti olanlara iş kapıları açıldı! Kurayla alım yapılacak: İş arayanlara müjde

Belediye Personeli Ltd. Şti. belediye bünyesinde çalışacak 20 temizlik personeli ve 3 şoför alımı için işe alım ilanı yayınladı. İki farklı unvana sahip bu pozisyonlara başvurular 2 Temmuz 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

 

Ehliyeti olanlara iş kapıları açıldı! Kurayla alım yapılacak: İş arayanlara müjde

Temizlik Görevlisi pozisyonu için başvuru koşulları şunlardır:

- Eskil ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmelidir.

- Yaş şartı 18 ila 35 yaş arasıdır.

- Sabıka kaydının temiz olması gerekiyor.

 

İşte Şoför pozisyonu için başvuru şartları:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı.

- Kamu haklarından mahrum bırakılmamalıdır.

- Eskil ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmelidir.

- Yaş şartı 30 ila 45 yaş arasıdır.

- En az 1 yıl önce alınmış geçerli E sınıfı sürücü belgesine sahip olunması gerekmektedir.

- Sabıka kaydının temiz olması gerekiyor.

Eskil Belediyesi Başvuru Süreci ve Noter Kura Bilgileri Neler?

Her iki pozisyon için de başvuruların Eskil Belediyesi Personel Ltd. Şti.'ne şahsen yapılması gerekmektedir. Adayların noter çekilişine katılmaları gerekmektedir ve sonuçlar 3 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00'te Eskil Belediyesi Meclis Salonu'nda açıklanacaktır.

Eskil Belediyesi Personel alımı Başvuru Kılavuzu.

https://media.iskur.gov.tr/90797/eskil-belediye-27-06-2024.pdf

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