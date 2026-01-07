EKDAĞ ürünleri 32’ncisi Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nda

Antalya Büyükşehir Belediyesi, EKDAĞ Bozova tesisinde 'Air Dried' ve güneş enerjisiyle kurutulan ürünleri 32’nci Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nda tanıtıyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:37
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:37
Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 32’ncisi Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda EKDAĞ Bozova Yaş Meyve ve Sebze Kurutma Entegre Tesisi'nde üretilen ürünleri ziyaretçilere sunuyor. Belediye standı, fuarın en yoğun ilgi gören alanlarından biri oldu.

Tesisin teknolojisi ve kapasitesi

Tesis, Air Dried teknolojisiyle yaş sebze ve meyveleri hijyen kurallarına uygun şekilde kurutuyor ve paketliyor. EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde daha önce soğuk hava tesisi olarak kullanılan, uzun süre atıl durumda kalan yapıyı yeniden işler hale getirdiklerini belirtti.

Tesisin toplam alanı 15 bin metrekare olup, bunun 3 bin 500 metrekaresi kapalı alan olarak hizmet veriyor. Üretimde güneş panelleri aracılığıyla elde edilen ısı depolanıyor ve kurutma işlemi sırasında kullanılıyor; gece veya güneş ısısının yetersiz kaldığı zamanlarda ise pelet desteği ile üretim sürdürüyor. Tesisin ortalama 7,5 ton yaş meyve işleme kapasitesi bulunuyor ve saatte bin paketleme kapasitesi ile çalışıyor.

Ürün çeşitliliği ve pazar hedefleri

Aydın, Antalyalı çiftçilerin ürettiği domates, patlıcan, biber, portakal, muz, elma, armut ve çilek başta olmak üzere kurutmaya uygun tüm meyve ve sebzelerin doğal yöntemlerle işlenip küresel pazara sunulmasının hedeflendiğini söyledi. Ürünlerin pastacılık sektöründe, yüzde 100 doğal meyve harçları ve meyve çaylarının üretiminde kullanıldığını ifade etti.

Fuar katılım amaçlarını açıklayan Aydın, Antalya ve farklı illerden gelen işletmeciler ile otelcilerin kullanabileceği ürünleri tanıtmayı ve uluslararası fuar olması nedeniyle yurt dışından gelecek ihracat taleplerini karşılamayı hedeflediklerini belirtti. Fuarın ilk gününde hem yerli vatandaşlar hem de yurt dışından gelen turistlerden yoğun ilgi gördüklerini aktardı.

