Eker, Anfaş FoodProduct 2026'da Fonksiyonel ve Yenilikçi Ürünlerini Sergiliyor

Eker, Anfaş FoodProduct 2026'da Fonksiyonel ve Yenilikçi Ürünleriyle Öne Çıkıyor

Gıda ve içecek sektörünün prestijli buluşmalarından biri olan Anfaş FoodProduct-Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, bu yıl 32’nci kez kapılarını açtı. Eker Süt Ürünleri, etkinlikte mevcut müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmeyi ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefliyor.

Fuar Katılımı ve Stand Bilgisi

Eker Süt Ürünleri, Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde yerini aldı ve fuar süresince (fuara katılım 9 Ocak’a kadar devam ediyor) ziyaretçilerini karşılıyor.

Öne Çıkan Ürünler

Marka, klasik lezzetlerinin yanı sıra fonksiyonel fayda sunan yeni ürünlerini de tanıtıyor. Fuarda sergilenenler arasında sevilen ayranlar, farklı yoğurt çeşitleri, sütlü tatlılar, kahvaltılık ürünler ve probiyotik yoğurt yer alıyor.

Ziyaretçi Deneyimi ve Hedefler

Fuar boyunca katılımcılar ürünleri yerinde deneyimleme fırsatı buluyor; ürünlerin içerikleri, üretim süreçleri ve kalite standartları hakkında marka temsilcilerinden bire bir bilgi alabiliyor. Marka, organizasyonda sektörün bugününü ve yarınını değerlendirmeyi, yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı ve kalite odaklı yaklaşımını paylaşmayı amaçlıyor.

Fuar Genel Bilgileri

06-09 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen 32’nci Anfaş FoodProduct - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nın, yurt içinden 70 ilden ve yurt dışından 50’yi aşkın ülkeden 35 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ile 300’ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirmesi hedefleniyor. Gıda dünyasının nabzının attığı bu buluşmada marka, tüm ziyaretçileri standına bekliyor.

GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜNÜN PRESTİJLİ BULUŞMALARINDAN BİRİ OLAN ANFAŞ FOODPRODUCT-ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK İHTİSAS FUARI, BU YIL 32’NCİ KEZ KAPILARINI AÇTI. EKER SÜT ÜRÜNLERİ, 9 OCAK’A KADAR ANFAŞ ULUSLARARASI FUAR VE KONGRE MERKEZİ’NDE DEVAM EDEN ORGANİZASYONDA, MEVCUT MÜŞTERİLERİYLE İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRMEYİ VE YENİ İŞ BİRLİKLERİNE ZEMİN HAZIRLAMAYI HEDEFLİYOR.