Eker, Anfaş FoodProduct 2026'da Fonksiyonel ve Yenilikçi Ürünlerini Sergiliyor

Eker Süt Ürünleri, 32’nci Anfaş FoodProduct 2026'da fonksiyonel ve klasik ürünlerini sergiliyor; 06-09 Ocak 2026'de düzenlenen fuarda iş birlikleri hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:16
Eker, Anfaş FoodProduct 2026'da Fonksiyonel ve Yenilikçi Ürünlerini Sergiliyor

Eker, Anfaş FoodProduct 2026'da Fonksiyonel ve Yenilikçi Ürünleriyle Öne Çıkıyor

Gıda ve içecek sektörünün prestijli buluşmalarından biri olan Anfaş FoodProduct-Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, bu yıl 32’nci kez kapılarını açtı. Eker Süt Ürünleri, etkinlikte mevcut müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmeyi ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefliyor.

Fuar Katılımı ve Stand Bilgisi

Eker Süt Ürünleri, Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde yerini aldı ve fuar süresince (fuara katılım 9 Ocak’a kadar devam ediyor) ziyaretçilerini karşılıyor.

Öne Çıkan Ürünler

Marka, klasik lezzetlerinin yanı sıra fonksiyonel fayda sunan yeni ürünlerini de tanıtıyor. Fuarda sergilenenler arasında sevilen ayranlar, farklı yoğurt çeşitleri, sütlü tatlılar, kahvaltılık ürünler ve probiyotik yoğurt yer alıyor.

Ziyaretçi Deneyimi ve Hedefler

Fuar boyunca katılımcılar ürünleri yerinde deneyimleme fırsatı buluyor; ürünlerin içerikleri, üretim süreçleri ve kalite standartları hakkında marka temsilcilerinden bire bir bilgi alabiliyor. Marka, organizasyonda sektörün bugününü ve yarınını değerlendirmeyi, yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı ve kalite odaklı yaklaşımını paylaşmayı amaçlıyor.

Fuar Genel Bilgileri

06-09 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen 32’nci Anfaş FoodProduct - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nın, yurt içinden 70 ilden ve yurt dışından 50’yi aşkın ülkeden 35 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ile 300’ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirmesi hedefleniyor. Gıda dünyasının nabzının attığı bu buluşmada marka, tüm ziyaretçileri standına bekliyor.

GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜNÜN PRESTİJLİ BULUŞMALARINDAN BİRİ OLAN ANFAŞ FOODPRODUCT-ULUSLARARASI GIDA...

GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜNÜN PRESTİJLİ BULUŞMALARINDAN BİRİ OLAN ANFAŞ FOODPRODUCT-ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK İHTİSAS FUARI, BU YIL 32’NCİ KEZ KAPILARINI AÇTI. EKER SÜT ÜRÜNLERİ, 9 OCAK’A KADAR ANFAŞ ULUSLARARASI FUAR VE KONGRE MERKEZİ’NDE DEVAM EDEN ORGANİZASYONDA, MEVCUT MÜŞTERİLERİYLE İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRMEYİ VE YENİ İŞ BİRLİKLERİNE ZEMİN HAZIRLAMAYI HEDEFLİYOR.

GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜNÜN PRESTİJLİ BULUŞMALARINDAN BİRİ OLAN ANFAŞ FOODPRODUCT-ULUSLARARASI GIDA...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çarşamba'nın Ekonomik Gücü ÇTB'de Değerlendirildi
2
Antalya turizminde rekor: Ziyaretçi sayısı 17,5 milyonu aştı
3
Kemer 2025'te 1 milyondan fazla Rus turist ağırladı
4
Sungurlu Yatırım Hamlesi: Başkan Muhsin Dere 2026 Yol Haritasını Açıkladı
5
Iğdır'da Yüzyılın Konut Projesi: bin 200 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi
6
2026 Besilik Hayvan İthalat Başvuruları 12-23 Ocak'ta — ESK ve TÜRKVET Uyarısı
7
Malatya'da Hakediş Krizi: Yerinde Dönüşüm Projeleri Durma Noktasında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları