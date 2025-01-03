Ekim 2024'te Finans Dışı Firmaların Net Döviz Açığı Düşerken Kısa Vadeli Krediler Artış Gösterdi

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Net Döviz Açığı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı ekimde 132 milyar 342 milyon dolar olarak belirlendi. Bu rakam, önceki aya oranla 960 milyon dolar artış gösterdi.

Varlık ve Yükümlülük Dağılımındaki Değişimler

Finans dışı firmaların döviz varlıkları 1 milyar 504 milyon dolar, yükümlülükleri ise 544 milyon dolar azaldı. Yurt içi bankalardaki mevduatlar ve ihracat alacakları, sırasıyla 3 milyar 838 milyon dolar ve 95 milyon dolar düşüş yaşarken, yurt dışına doğrudan yapılan sermaye yatırımları 239 milyon dolar ve menkul kıymetler 96 milyon dolar arttı.

Kısa Vadeli Kredilerde Artış

Ekim 2024 döneminde, yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 828 milyon dolar artarken, uzun vadeli kredilerde 493 milyon dolar azalış görüldü. Yurt dışından sağlanan kısa vadeli krediler ise 100 milyon dolar artış gösterdi. Ancak, uzun vadeli kredilerde 978 milyon dolar gerileme yaşandı.

Kısa Vadeli Durum

Kısa vadeli varlıklar 135 milyar 890 milyon dolar, yükümlülükler ise 110 milyar 246 milyon dolar düzeyine ulaştı. Bu dönemde Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası 25 milyar 644 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Eylül 2024 dönemine göre 3 milyar 179 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise yüzde 37 seviyesine geriledi.