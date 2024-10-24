Ekim Ayında ABD İmalat Sanayi PMI Beklentileri Aştı

ABD İmalat Sanayi PMI Verileri

Amerika Birleşik Devletleri'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekim ayında 0,5 puan artış göstererek 47,8 değerine ulaştı. Bu veri, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global'ın Açıklamaları

S&P Global, ekim ayına ait imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini paylaştı. Bu verilere göre, imalat sanayi PMI, geçtiğimiz aya göre 0,5 puanlık bir artış sergileyerek 47,8'e çıktı. Piyasa analistleri, endeksin 47,5 değerini almasını bekliyordu. Bir önceki ay olan eylülde ise bu değer 47,3 olmuştu.

Hizmet Sektörü Verileri

Hizmet sektörü PMI verileri de kayda değer bir artış gösterdi. Ekim ayında, hizmet sektörü PMI bir önceki aya göre 0,1 puan artışla 55,3'e yükseldi. Bu dönemde yatırımcılar, endeksin 55 değerini almasını tahmin ediyordu. Eylülde ise hizmet sektörü PMI 55,2 seviyesindeydi.

Bileşik PMI Durumu

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI, ekimde 0,3 puan artarak 54,3'e yükseldi. Bu değer, iki ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Bir önceki ayda bu değer 54 olmuştu.

PMI verilerinin 50 ve üzeri değerler alması, sektörde genişlemeye işaret ederken, 50 altında kalması daralmaya işaret etmektedir.