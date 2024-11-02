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Ekim Ayında İhracatta Yeni Rekor

Ticaret Bakanı Bolat, Ekim ayında ihracatta Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 10:55
Ekim Ayında İhracatta Yeni Rekor

Ticaret Bakanı Bolat'tan Önemli Açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekim ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamının elde edildiğini belirtti.

İhracat Rakamları

Bolat, yaptığı açıklamada, "Ekimde Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim rekorunu kırdık. İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre %3,6 artışla 23,6 milyar doları aştı" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen Ekim 2024 dış...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen Ekim 2024 dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıya katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen Ekim 2024 dış...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen Ekim 2024 dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıya katıldı.

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