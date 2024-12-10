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Ekim Ayında İstihdamda Artış: 156 Bin Kişi Daha Çalışıyor

Ekim ayında Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı 156 bin artarak 32 milyon 970 bine ulaştı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:22
Ekim Ayında İstihdamda Artış: 156 Bin Kişi Daha Çalışıyor

İstihdamda Ekim Ayı Raporu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı, Ekim ayında bir önceki aya kıyasla 156 bin artarak 32 milyon 970 bine yükseldi.

İstihdam ve İş Gücü Oranları

Bu dönemde istihdam oranı 0,2 puan artışla yüzde 49,9 olarak kaydedildi. İstihdam oranı, erkeklerde yüzde 67,4, kadınlarda ise yüzde 32,8 seviyesine ulaştı.

Mevsim Etkisinden Arındırılmış İş Gücü

Ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, bir önceki aya kıyasla 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 54,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 72,4, kadınlarda ise yüzde 37,4 olarak hesaplandı.

Çalışma Süresi ve İş Gücü Verileri

İstihdam edilenlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ekim ayı itibarıyla aylık bazda 0,1 saat azalarak 42,5 saat oldu. Ayrıca, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 1,9 puan artışla yüzde 27,6 olarak belirlendi.

Detaylı İş Gücü Göstergeleri

Türkiye genelinde Ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

  • Nüfus (15 ve daha yukarı yaş) : 66.051 bin kişi
  • İş gücü : 36.146 bin kişi
  • İstihdam : 32.970 bin kişi
  • İşsiz : 3.175 bin kişi
  • İş gücüne katılma oranı : %54,7
  • İstihdam oranı : %49,9
  • İşsizlik oranı : %8,8
  • Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) : %16,6

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