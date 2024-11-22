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Ekim Ayında Kartlı Ödemeler 1,49 Trilyon Liraya Ulaştı

Ekim ayında Türkiye'de kartlı ödemeler 1,49 trilyon lira oldu, her 5 temassız ödemenin 4'ü marketlerde yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:39
Ekim Ayında Kartlı Ödemeler 1,49 Trilyon Liraya Ulaştı

Kartlı Ödemelerde Rekor Artış

Ekim ayında mağaza içi kartlı ödemeler 1 trilyon 488 milyar lira ile geçen yılın aynı dönemine göre %78 arttı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, ekim ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 127,8 milyon, banka kartı sayısı 193,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 109,5 milyon olarak kaydedildi.

Kart Sayısındaki Artış

Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı %12, banka kartı sayısı %4 ve ön ödemeli kart sayısı %28 oranında artış gösterdi. Ekim ayı itibarıyla toplam kart sayısı ise 430,4 milyona ulaşarak %12 artış sağladı.

Ödeme Tutarları ve Temassız Ödemeler

Kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplamı 1 trilyon 252,6 milyar lira olurken, banka kartları ile yapılacak olan ödemeler 204,8 milyar lira, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler ise 30,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde büyüme %83, banka kartlarında %49 ve ön ödemeli kartlarda %97 seviyesinde oldu.

Kartlı Alışveriş Sayısındaki Artış

Kartlı ödeme sayısı ise %12 artarak 1,63 milyar oldu. Bu ödemelerin 924 milyonu kredi kartları, 575,5 milyonu banka kartları ve 127,7 milyonu ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

İnternetten Kartlı Ödemelerde Yüzde 82 Artış

İnternetten kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre %82 artarak 432,1 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise %29’a ulaştı. Temassız ödemeler ise %20 oranında artış gösterirken, temassız ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre %93 artarak 472,6 milyar lira oldu.

Ekim ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız şekilde gerçekleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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