Ekim Ayında Külçe Altın Yatırımcılarına En Yüksek Getiriyi Sağladı

Ekim Ayında Külçe Altın Yine Zirvede

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında ekim ayında en fazla aylık reel getiri, %3,2 ile külçe altında elde edildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına dair "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları" raporunu yayımladı.

Külçe Altın Yüksek Getiri Sağladı

TÜİK verilerine göre, ekim ayında aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile değerlendirildiğinde %4,82, TÜFE ile hesaplandığında ise %3,2 oranlarıyla külçe altında görüldü.

Diğer Yatırım Araçlarının Performansı

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, mevduat faizi (brüt) yatırımcısına %2,03 reel getiri sağlarken, dolar %0,71, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) %0,99, avro %2,42 ve BIST 100 endeksi %10,81 oranlarında kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yatırımcısına %0,46 reel getiri sağlarken, dolar %2,25, DİBS %2,52, avro %3,93, BIST 100 endeksi ise %12,19 kayıp yaşattı.

3 ve 6 Aylık Değerlendirmelerde Külçe Altın Öne Çıkıyor

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %15, TÜFE ile indirgendiğinde %10,6 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Uzun vadede ise 6 aylık veriler mevduat faizi (brüt) için Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,61, TÜFE ile indirgendiğinde %5,22 oranlarını gösteriyor.

Yıllık Değerlendirmede Külçe Altın Lider

Yıllık varlıklarda Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %31,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise %16,89 oranlarında yatırımcılarına en yüksek reel getiriyi sağladı. Aynı dönemde diğer yatırım araçlarında yapılan değerlendirmelerde ise mevduat faizi (brüt) %1,58, avro %4,07, dolar %7,16, DİBS %9,03 ve BIST 100 endeksi %16,56 kayba yol açtı.