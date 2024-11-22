Ekim Ayında Türkiye'de 11 Bin 44 Şirketin Kuruluşu Gerçekleşti

Ekim'de Kurulan ve Kapanan Şirketler

Türkiye'de ekim ayında toplam 11 bin 44 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu veriler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklandı. Ekim ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 5,5 artış yaşanırken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,2 ve kooperatif sayısı yüzde 4,8 azalma gösterdi.

Kapanan Şirketler ve Kooperatifler

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,2, kooperatif sayısı yüzde 40 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 35,9 oranında artış kaydetti. Ekim ayındaki kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalmışken, kooperatif sayısı yüzde 26,3 düşüş gösterdi.

Şirket Kuruluşları ve Sektör Dağılımı

Kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 85,9'unu limited şirketler, yüzde 12'sini anonim şirketler ve yüzde 2,1'ini kooperatifler oluşturdu. Ekim ayında kurulanların yüzde 36,8'i İstanbul, yüzde 11'i Ankara ve yüzde 5,8'i İzmir'de yer aldı.

Bu ayda kurulan şirketlerin 3 bin 728'i ticaret, 1.635'i inşaat ve 1.453'ü imalat sektöründe faaliyet gösterdi.

Yabancı Ortak Sermayeli Şirketler

Ekim ayında Türkiye'de 639 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bunlardan 366'sı Türkiye, 29'u İran ve 21'i Almanya ortaklı oldu. Yabancı ortak sermayeli şirketlerin 98'i anonim, 541'i ise limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 75,5'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

Yıl Geneli Verileri

Bu yılın ocak-ekim döneminde Türkiye'de kurulan şirket sayısı 92 bin 712 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 azalış görülen kurulum sayısında, kapanan şirket sayısı ise yüzde 21,2 artışla 21 bin 230'a yükseldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.