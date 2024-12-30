Ekim Ayında Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Yüzde 17,7 Arttı

Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Ekim Ayında Yüzde 17,7 Arttı

Türkiye, doğal gaz ithalatında önemli bir artış yaşadı. Ekim ayında yapılan ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artarak yaklaşık 3 milyar 952 milyon 220 bin metreküp oldu.

Aylık İthalat Verileri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yayınladığı "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, toplam ithalatın 3 milyar 585 milyon 990 bin metreküpü boru hatları üzerinden, 366 milyon 230 bin metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Ülkelere Göre İthalat

Ekim ayında en fazla doğal gaz ithalatı, 1 milyar 711 milyon 120 bin metreküp ile Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı, 1 milyar 8 milyon 560 bin metreküp ile Azerbaycan ve 866 milyon 310 bin metreküp ile İran takip etti. Buna ek olarak, Cezayir'den 366 milyon 230 bin metreküp LNG ithal edildi.

Konutlar ve Sanayi Tüketimi

Ekim ayında Türkiye genelinde doğal gaz tüketimi, yıllık bazda yüzde 0,02 azalarak 3 milyar 144 milyon 960 bin metreküp seviyesine geriledi. Sanayi sektöründe doğal gaz tüketimi yüzde 0,06 artış göstererek 1 milyar 162 milyon 460 bin metreküp olurken, elektrik santrallerinde tüketim yüzde 8,04 azalarak 860 milyon 480 bin metreküp şekline düştü. Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise yüzde 6,72 artışla 434 milyon 880 bin metreküp olarak kaydedildi.

Doğal Gaz Stok Durumu

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,13 düşüş göstererek yaklaşık 5 milyar 163 milyon 180 bin metreküp oldu. Stok miktarının yaklaşık 4 milyar 955 milyon 970 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 207 milyon 210 bin metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.