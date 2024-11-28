Ekim Dış Ticaret İstatistikleri: İhracatta İmalat Sanayisi Yüzde 93,3 Pay Aldı

Türkiye'nin Ekim Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle yapılan açıklamalara göre, ekim ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 93,3 olarak kaydedildi. İthalatta ise ara mallarının payı yüzde 68,2 olarak belirlendi.

İhracat ve İthalat Rakamları

İhracatta sektörler bazında yapılan analizlerde, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 2,5 oldu. Ocak-ekim döneminde imalat sanayisinin ihracattaki payı yüzde 94,2, tarım sektörünün payı ise yüzde 3,5 olarak belirlendi.

İthalatta Ara Mallarının Önemi

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ekimde ithalatta ara mallarının payı yüzde 68,2, tüketim mallarının payı yüzde 17,4 ve sermaye mallarının payı yüzde 14,3 olarak kaydedildi. Ayrıca, ocak-ekim döneminde ara mallarının ithalat payı yüzde 69,4 olarak gerçekleşti.

Ülke Bazında İhracat ve İthalat

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 795 milyon dolar ile Almanya aldı. Bunu 1 milyar 562 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 294 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 236 milyon dolar ile Irak ve 1 milyar 159 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30'unu oluşturdu.

İthalatta ise 4 milyar 242 milyon dolar ile Çin ilk sırada yer aldı. Çin'i 3 milyar 117 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 346 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 772 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 278 milyon dolar ile ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,4'ü etti.

Yüksek Teknoloji Ürünleri ve İmalat Sanayisi

Ekim ayı itibarıyla, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,3 olarak hesaplandı. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı ise yüzde 3,6 olarak belirtildi.

Özel Ticaret Sistemi Verileri

Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, ekimde ihracat geçen yılın aynı ayına göre %3,9 artarak 21 milyar 459 milyon dolara ulaştı. İthalat ise %0,7 azalarak 27 milyar 351 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı ise %14,5 azalarak 5 milyar 892 milyon dolara düştü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.