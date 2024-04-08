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Ekmek ve simit fiyatlarında flaş karar! Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre Ticaret Bakanlığı ekmek ile simit fiyatlarının belirlenmesi için olumlu görüş isteyecek. Resmi Gazete'de yayımlanan esnaf ve sanatkarların ürettiği mal ve hizmetlerin fiyatlarına ilişkin Yönetmeliğin 5'inci maddesi yeni eklendi.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 00:05
Ekmek ve simit fiyatlarında flaş karar! Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı;

MADDE 1- 14 Şubat 2008 tarihli ve 26787 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyatlarına İlişkin Yönetmelik'in üçüncü cümlesinin 2'nci maddesinin 5'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, aynı fıkraya aşağıda yer alan cümle eklenmiştir.

“Ancak simit ve ekmek fiyatlarına ilişkin vergi oranları, 2012/2 sayılı Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmekler Tebliği'nin (Tebliğ No: 2012/2) 4'üncü maddesinin birinci fıkrası (e) bendinde belirlenmiştir. İlgili yerel yönetimler, İl Ticaret Genel Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası veya Oda temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilerek Birlik tarafından onaylanan 1 Nisan 2012 tarih ve 28163 sayılı Resmi Gazete Ticaret Bakanlığı'nın görüşleri ve ilgili federasyonların ve Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşleri sonrası onaylanır. Ancak Bakanlığın talep ettiği vergi oranına ilişkin olumsuz görüş bulunması halinde Birlik, yine komisyon toplantısı yapılmaksızın, gerekçeleriyle birlikte yeni vergi oranı talebini Bakanlığın görüşüne sunacaktır; görüşün alınmasının ardından da onaylanır."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı tarafından yürütülür.

Ekmek ve simit fiyatlarında flaş karar

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