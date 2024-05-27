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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Beştepe’de toplandı: Orta Vadeli Program ve reform başlığı gündemde

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, Orta Vadeli Program ve reform başlığının gündem olması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:19
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Beştepe’de toplandı: Orta Vadeli Program ve reform başlığı gündemde

Bugün (27 Mayıs) Beştepe’de toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Orta Vadeli Program ve reform gündemi ile bir araya geldi. Toplantıda Orta Vadeli Program ve reform eylemlerinin yanı sıra, 2024 yılının birinci ve ikinci çeyreğinde yaşanan gelişmeler de ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında toplanmış olan kurulda, tarımsal üretim planlamaları ve destekleme modellerinin de ele alınması tahmin ediliyor. Kurul toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ticaret Bakanı Bolat gibi isimler de yer alıyor.

Kurul toplantısının sona ermesiyle birlikte yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

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