Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz Liderliğinde Toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

İlgili İsimler ve Katılımcılar

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve çeşitli bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının Gündemi

Gündemde, Orta Vadeli Program (OVP) tedbirlerinin değerlendirileceği bu toplantıda, kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla genç nüfusun tarıma yönlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar ve piyasa gözetimi ile denetimi kapsamında yürütülen projeler ele alınacak.

Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması da bekleniyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı.