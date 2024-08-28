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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısında OVP'nin Başarıları Değerlendirildi

EKK toplantısında, OVP'nin olumlu etkileri ve gelecekteki hedefler üzerine açıklamalarda bulunuldu.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 17:22
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısında OVP'nin Başarıları Değerlendirildi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, uygulanan Orta Vadeli Program (OVP) hakkında önemli bilgiler verildi.

OVP'nin Olumlu Sonuçları Devam Ediyor

Açıklamada, OVP'nin sonucunda haziran ayında başlayan dezenflasyon sürecinin sürdüğü belirtildi. Ayrıca, büyüme kompozisyonundaki dengelenmenin de devam etmekte olduğu ifade edildi.

Katılımcı Bir Süreç

Toplantıda, özel sektör, sivil toplum, akademi ve diğer paydaşlarla sürdürülen görüşmelere değinildi. Hazırlık sürecinin önümüzdeki dönem için de benzer bir anlayışla sürdürüleceği vurgulandı.

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşlarının Not Artırımı

Açıklamada şöyle denildi: "Uyguladığımız OVP’nin olumlu sonuçları pek çok alanda alınmaya başlanmıştır. İhracat ve turizm gelirleri artarken, cari işlemler açığımızın hızla düştüğü görülmektedir. İşsizlik oranı ise tek haneli seviyelerde seyretmektedir.”

Gelecek Dönemdeki Hedefler

Toplantıda, 2025-2027 yıllarını kapsayacak OVP'nin politikalarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. EKK, kamu ve özel sektör arasındaki öngörülebilirliği artırmak amacıyla kurulacak kurala dayalı ekonomi politikalarının koordineli bir şekilde uygulanacağına dair güvence verdi.

Temel Hedefler

Açıklamanın sonunda, ülkenin dinamik ekonomisinden güç alarak yenilikçi projelerin destekleneceği ve yeşil ile dijital dönüşümün sağlanacağı bir zemin oluşturulacağı belirtildi. "Amacımız, ülkemizin konumunu pekiştirerek tüm yapısal reform alanlarını ele almaktır" denildi.

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