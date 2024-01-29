Ekonomistler değil Merkez Bankası duyurdu! Dolar borcu olanlar tir tir titreyecek

Merkez Bankası, ocak ayında yaptığı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılan 68 temsilciye göre, Türkiye'de cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 42,04 olarak belirlendi. Ayrıca, doların 2024 sonu itibarıyla 40 TL'ye ulaşması öngörüldü. Ankette politika faizinin ise önümüzdeki 3 ay içinde yüzde 45 seviyelerine çıkacağı öngörüsü bulunuyor. İşte detaylar...





MERKEZ BANKASINDAN PİYASA KATILIMCI ANKET SONUÇLARI

Ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, geçen ayki yüzde 4,86'dan yüzde 5,41'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi ise yüzde 41,23'ten yüzde 42,04'e çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi 39,99 TL, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 40,63 TL olarak öngörüldü.

Anket sonuçlarına göre, TÜFE'deki artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 39,09'a gerilerken, 24 ay sonrası için ise yüzde 23,69'a düştü.

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirildi. Bu sonuçlar, ekonomik tahminlere ve piyasa beklentilerine dair önemli bir gösterge olarak değerlendirilebilir.





Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 39,9958 olarak belirlendi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise bir önceki anket dönemine kıyasla artarak 39,4590'dan 40,6370'e yükseldi. Yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi ise önceki döneme göre minimal bir artışla 34,3 milyar dolardan 34,4 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 33,3 milyar dolar olarak öngörüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizine ilişkin beklentilere göre, cari ay sonunda ve 3 ay sonrasında politika faizi yüzde 45 olarak öngörülüyor. 12 ay sonrası içinse politika faizi beklentisi yüzde 36,54 seviyesinde belirlendi.

Ekonomik büyüme beklentilerine dair ise, cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi önceki döneme göre azalarak yüzde 4,2'den yüzde 3,4'e düştü. Ancak, gelecek yıl için büyüme beklentisi ise yüzde 3,3'ten yüzde 3,9'a yükseldi.

Bu sonuçlar, ekonomik göstergelerdeki değişikliklere ve piyasa beklentilerine dair önemli bir görünüm sunarken, katılımcıların döviz kuru, faiz oranları ve ekonomik büyüme konularındaki beklentileri üzerindeki değişimleri yansıtmaktadır.