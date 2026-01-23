Eksim Enerji, rüzgar enerjisinde Türkiye'de ilk üçe girdi

Eksim Enerji 2025'te 488,5 MW ekleyerek toplam 1.186,5 MW’a ulaştı; rüzgarda ilk üçe yükseldi, 42 türbin devreye alındı ve üretim 2,3 milyar kWh oldu.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:49
Türkiye’nin dört bir yanındaki yenilenebilir enerji yatırımlarıyla yeşil dönüşüme katkı sağlayan Eksim Enerji, 2025 yılında 488,5 MW ek artışla toplamda 1.186,5 MW kurulu güce ulaştı. Şirket, yıl içinde portföyüne eklediği güneş enerjisi projelerinin yanında rüzgar enerjisi santrallerinde toplam 42 yeni türbin devreye aldı.

Yatırımlar ve yeni santraller

Eksim Enerji, 2025’te tamamladığı GES ve RES projeleriyle Geyve RES, Yozgat RES ve Skole RES’in ardından Karaman’daki yeni rüzgar santralini de devreye aldı. Şirket, yatırımlarını ülke genelinde dengeli biçimde yayarken aynı dönemde Silivri RES’te 109 MW, Karaman RES’te 56 MW kurulu güce ulaşıldığını bildirdi. Susurluk, Ovacık, Tokat ve Hasanbeyli RES’teki kapasite artışlarıyla birlikte, yurt içi ve yurt dışı toplamda 1,1 GW’yi aşmış durumda.

CEO Arkın Akbay'ın açıklaması

Arkın Akbay, şirketin 2025’te aynı anda yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek şunları kaydetti: “Rüzgarın gücünü ardımıza alarak 11 ayrı sahada aynı anda ilerledik. Viranşehir GES, Geyve RES, Yozgat RES ve Skole RES projelerimizi tamamlamakla birlikte yıl içinde inşasına başladığımız Silivri RES’te 109 MW, Karaman RES tesisimizde 56 MW kurulu güce yükseldik. Susurluk, Ovacık, Tokat, Hasanbeyli RES’teki kapasite artışlarımızla birlikte, şu anda yurt içi ve yurt dışı toplam 1,1 GW’yi aşmış durumdayız. Bu sayede, ülkemizde rüzgar enerjisinde ilk üçe yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz”.

Üretim ve çevresel etki

Eksim Enerji Grubu, işletme sürecine katılan yeni santrallerle enerji üretimini artırdı. Şirkete göre 2025’te rüzgar kalitesinin önceki yıllara göre düşük seyretmesine rağmen üretim bir önceki yıla kıyasla %21 artış göstererek 2,3 milyar kWh elektrik üretildi. Bu üretimle yaklaşık 960 bin hanenin elektrik ihtiyacı temiz enerjiden karşılanırken, yaklaşık 1,4 milyon ton karbon salımının önüne geçildi.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

