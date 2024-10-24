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Eksposhoes Ayakkabı Fuarı Antalya'da Gerçekleşti

Antalya'da düzenlenen Eksposhoes Fuarı, ayakkabı ihracatına önemli katkılar sağlayacak.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:22
Eksposhoes Ayakkabı Fuarı Antalya'da Gerçekleşti

Eksposhoes Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı Antalya'da Başladı

17. kez düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı, yerli üreticiler ile uluslararası alıcıları bir araya getirmek amacıyla Antalya'da kapılarını açtı. Fuar, EKS Fuarcılık ve Ata Fuarcılık organizasyonu ile Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Ziyaretçiler

Fuara 50 yerli ayakkabı üreticisi firma katılarak ürünlerini sergiledi. Ayrıca Arnavutluk, Azerbaycan, ABD gibi 40 farklı ülkeden toplam 450 yabancı alıcı fuar alanındaydı.

İhracat Planları ve Hedefler

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir fuar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, etkinliğin ayakkabı ihracatına büyük katkı sağlayacağına ve yıllık hedeflerin %15'lik bir büyüme ile ulaşabileceğine inandıklarını belirtti. Türkiye'nin ayakkabı endüstrisinin 6 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu ve Avrupa'nın en büyük üretim kapasitesine eriştiğini aktardı. Demir, bu yılın sonuna kadar başarıyla 1,2 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmeyi öngördüklerini ifade etti.

Pazar Çeşitlendirme Stratejisi

Demir, Türkiye'nin ayakkabı sektörünün dünya genelinde gözde pazarlarda iyi bir konumda olduğunu, Rusya ve Ukrayna pazarlarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Bununla birlikte, sektörde yaşanan savaşın etkilerine rağmen Avrupa, Orta Doğu ve Balkan ülkelerine yönelik pazar çeşitlendirme stratejisini sürdürdüklerini belirtti.

Fuarın Süresi

Fuar, 26 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Bu yıl 17'incisi düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı, yerli firmalar ile yabancı...

Bu yıl 17'incisi düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı, yerli firmalar ile yabancı alıcıları Antalya'da buluşturdu. EKS Fuarcılık ve Ata Fuarcılık organizasyonuyla Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuarda 50 Türk ayakkabı üreticisi firma, ürünlerini sergiledi. EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bu yıl 17'incisi düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı, yerli firmalar ile yabancı...

Bu yıl 17'incisi düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı, yerli firmalar ile yabancı alıcıları Antalya'da buluşturdu. EKS Fuarcılık ve Ata Fuarcılık organizasyonuyla Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuarda 50 Türk ayakkabı üreticisi firma, ürünlerini sergiledi. EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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